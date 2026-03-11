Premio Trabucco 2026: el arte como un pilar clave del bienestar y la ganadora en la disciplina Pintura

En la calle Arroyo habitan rincones de película. Sus curvas, los faroles, la arquitectura y el intento de silencio en una clásica noche porteña que permiten imaginar que es ahí donde cualquier acción común y corriente se puede tornar en una escena inigualable. El arte, por supuesto, también cumple un rol fundamental en este escenario de ensueño.

El Espacio de Arte de Fundación OSDE está ubicado en Arroyo 807. La noche del 5 de marzo fue el punto de encuentro para la inauguración del Premio Alberto J. Trabucco 2026 en su edición Pintura. La muestra reúne la obra de 10 artistas:

Valentina Ansaldi

Carolina Antich

Juan Astica

Alejandra Fenochio

Yuyo Gardiol

Verónica Gómez

Martina Krapp

Ad Minoliti

Fátima Pecci Carou

Paula Senderowicz.

Lorena Mendonça, gerente de Promoción de la Salud y la Cultura de OSDE, explica: “Cada inauguración es un momento muy significativo. Es reafirmar nuestro compromiso con la cultura, con el arte, con la certeza de que uno se deja interpelar por las obras, intercambiar miradas, conversaciones, porque finalmente el arte se completa ahí, en ese diálogo con quien lo observa”.

Lorena Mendonça, gerente de Promoción de la Salud y la Cultura de OSDE. Florencia Daniel

Además, Mendonça afirma que “el arte se construye de manera colectiva” y, por eso, la alianza entre Fundación OSDE, la Academia Nacional de Bellas Artes y la Fundación Trabucco no solo amplía el alcance sino que “potencia el impacto”.

La convocatoria fue un éxito. En la presentación, Sergio Baur, Presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes, bromeó: “Esto realmente no es una inauguración, es una multitud, es como si estuviéramos en un concierto de rock, pero creo que la exposición bien lo merece”.

A su vez, valoró la permanente defensa de la cultura y la importancia de estos espacios donde priman el arte, la investigación y el diálogo.

Sergio Baur, Presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes. Florencia Daniel

Por su parte, José Marchi, Presidente de la Fundación Trabucco, explicó que todos los años se premia una disciplina artística diferente, ya sea grabado, dibujo, escultura u otras. El proceso es simple: académicos de la Academia Nacional de Bellas Artes votan artistas de cualquier punto del país. Los 10 más votados son los electos para la muestra. Entre los jurados eligen el o la ganadora.

En esta ocasión, quien se llevó el puesto #1 fue Paula Senderowicz por una obra repleta de sentido, emoción, historia e identidad. “El premio es adquisición y se dona a un museo nacional, provincial o municipal. Eso es parte del legado de Alberto Trabucco”, destacó Marchi.

La ganadora: Paula Senderowicz

Paula Senderowicz recibió el Premio Trabucco 2026. Florencia Daniel

Con mucha emoción, Paula Senderowicz recibió el Premio Trabucco 2026. “Para mí ya fue un orgullo haber sido convocada, es un acto de confianza que una cantidad de personas digan que estás a la altura de la situación. Además, saber que vas a mostrar tu trabajo en un contexto donde hay nueve trabajos más de colegas que admirás es un gran estímulo”, expresa la ganadora.

En cuanto a su obra, Senderowicz trabaja con la idea de la disolución del paisaje. Trabajó con hielo, acuarela y papel. La forma del hielo, tan particular y que se llevó todas las miradas, le brinda volumen a la representación del territorio. No es coincidencia el uso de este elemento, ya que la artista también reflexiona sobre la situación de los glaciares en la actualidad.

La obra ganadora del Premio Alberto J. Trabucco 2026. Florencia Daniel

“La forma es más volcánica, pero tiene que ver con nuestra memoria, como una memoria geológica. Me inspiro en esa situación, una relación entre lo que es la historia del territorio y la historia nuestra como civilización”, señala.

Mientras en la producción de su obra Senderowicz estuvo “súper entretenida” por la delicadeza y complejidad de sus materiales, ahora le entusiasma que ya tomó vida propia: “La obra toma otra dimensión y otro sentido cuando está siendo vista por detrás personas. Cada vez que sea vista, va a redimensionarse porque cada lectura le aporta algo”.

Para cerrar, Mendonça agrega: “En Fundación OSDE entendemos la salud desde una mirada amplia, que va mucho más allá de lo físico, de lo asistencial. Implica lo social, lo simbólico, lo emocional. Es lo que llamamos bienestar integral y el acceso a la cultura, desde ya, es parte de eso. Instancias como estas contribuyen al desarrollo de las personas y de la comunidad”.

La muestra estará disponible hasta el 9 de mayo en Arroyo 807, esquina Esmeralda, CABA. Para saber más, fundacionosde.com.ar

La inauguración, en fotos

Espacio de Arte de Fundación OSDE. Florencia Daniel

Cuando la obra cobra vida propia. Florencia Daniel

La muestra estará disponible hasta el 9 de mayo en Arroyo 807, esquina Esmeralda, CABA. Florencia Daniel

La muestra estará disponible hasta el 9 de mayo en Arroyo 807, esquina Esmeralda, CABA. Florencia Daniel

Una nueva inauguración en el Espacio de Arte de Fundación OSDE. Florencia Daniel

Minutos previos a anunciar la ganadora del Premio Trabucco 2026. Florencia Daniel

La obra ganadora: hielo, acuarela y papel. Florencia Daniel

Un evento con gran convocatoria. Florencia Daniel

El momento de la victoria. Florencia Daniel

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.