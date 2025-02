¿Puede caerte mal tu propio hijo? La psicóloga Sara Tarrés y un sentimiento terrible y poco abordado

La maternidad, la paternidad, están cargadas de mandatos, de expectativas y de ilusiones acerca de cómo seremos como progenitores. También sobre cómo deberían ser nuestros hijos.

“El concepto de maternidad se romantiza, y luego esto causa mucha frustración. Pero todas tenemos una idea de esa madre perfecta, una ‘madre ideal’ que ha ido entrando en nuestras mentes a través de nuestra infancia, de expresiones que nos decían familiares, y que además se ha ido gestando a lo largo de la historia, la publicidad y las revistas. Imágenes románticas y dulces en las que no vemos dolor ni frustración”.

Quien habla es la española Sara Tarrés, psicóloga, asesora en sesiones de reeducación para padres, divulgadora de contenidos sobre crianza y autora del blog Mamá Psicóloga Infantil y los libros Mi hijo me cae mal y Mis emociones al descubierto. En el marco de Aprendemos juntos, la propuesta educativa y transformadora de BBVA, la experta compartió en una entrevista una serie de interesantes y poco abordados conceptos acerca de las dificultades que muchas veces acarrea la relación entre padres e hijos.

“La imagen de la maternidad está idealizada, pero la realidad es otra. La maternidad es cansada y absorbente y eso empieza a generar frustración, pensamos que al niño le ocurre algo y ahí empezamos a entrar en emociones desagradables vinculadas con la rabia, la culpa, la vergüenza, la tristeza. Ese bebé no se agarra al pecho tal y como habíamos pensado. O no duerme por las noches. O no come como nos ha explicado la amiga del parque. Y tiene rabietas. Así se crea el perfecto caldo de cultivo para que luego nuestro hijo nos caiga quizás no muy bien”.

Escuchar para entender

¿Realmente nos pueden caer mal nuestros hijos? Tarrés asegura que esto ocurre con mucha más frecuencia de la que creemos. “Nuestros hijos nos pueden caer mal, porque no dejan de ser personas con las que nos relacionamos a diario. Es doloroso sentir que no tienes ganas de estar al lado de tu hijo. Pero se habla poco de ello: tenemos miedo a expresarlo porque se nos juzga. Pero al fin y al cabo somos personas y tenemos estos sentimientos”, refiere aclarando que “una cosa es sentir la emoción, y otra distinta qué hacemos con esta emoción”.

Los motivos por los cuales ocurre esto son muchos. “Algunos se inician en esa idealización de la maternidad, de la que se desprenden expectativas. A veces idealizamos a nuestros hijos. También sucede que nuestros hijos nos ponen frente al espejo, y en ese caso son ellos quienes exteriorizan aquello que tenemos dificultad para gestionar. Por eso cuando sentimos rabia, culpa y vergüenza es más fácil decir ‘es que a mi hijo no lo soporto’ que ‘a quien no soporto es a mí’”, reflexiona.

Sara Tarrés participó de Aprendemos juntos, la plataforma educativa de BBVA.

La especialista sugiere “escuchar más para entender y menos para responder, porque cuando escucho para responder te quito la atención para saber qué te pasa y me la pongo a mí para tener la razón”. También “apagar todas las pantallas: esto que decimos hasta la saciedad”. “Al fin y al cabo –concluyó– con eso estamos dándoles algo muy importante: tiempo. Es un regalo maravilloso el tiempo. El tiempo que prestamos al otro para escucharlo atentamente es amor”.

