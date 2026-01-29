Qué es el ‘masking’ y cuándo se convierte en un problema

Cuando Amara Brook se estaba formando para ser psicóloga clínica, un supervisor le ofreció un consejo antes de una reunión importante sobre un paciente: mantén la calma y escucha a tus superiores.

En el jerárquico campo médico, la norma es someterse a las figuras de autoridad y lidiar con egos desmedidos. Pero para la Dra. Brook, quien tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y autismo, las reglas sociales no escritas son difíciles de seguir.

Así que le puso freno a la situación con un caramelo que formaba una especie de cemento entre los dientes: un “bozal”, dice Brook; sin este, el fuerte deseo de hablar habría prevalecido y “sin duda habría causado revuelo”.

Brook utilizaba una estrategia de afrontamiento que popularmente se conoce por su nombre en inglés masking, o enmascaramiento: ocultar pensamientos o comportamientos para encajar

“A veces simplemente tenemos que hacer lo que es efectivo, ¿sabés?”, reconoce, pero hay una desventaja: cuando uno está “montando un espectáculo todo el tiempo, es agotador”.

El enmascaramiento puede ayudar a cualquier persona a desenvolverse en entornos difíciles, como el lugar de trabajo. Pero para las personas con autismo y TDAH, ocultar comportamientos sociales poco convencionales puede convertirse en una estrategia de supervivencia constante. Y cuando el uso del ocultamiento se siente constante e inevitable, puede crear o exacerbar problemas de salud mental.

¿Qué es el ‘masking’ y de dónde proviene el término?

El enmascaramiento, a veces llamado camuflaje, es una forma de gestionar cómo nos presentamos ocultando cosas que otros podrían encontrar objetables, para crear una impresión más positiva.

En el ámbito académico, la idea ganó fuerza por primera vez en los años 60, cuando el psicólogo social Erving Goffman reveló cómo el estigma empujaba a las personas a ocultar ciertas partes de su identidad, como la orientación sexual o la afiliación religiosa, que no eran inmediatamente visibles.

Pero el término “enmascaramiento” no se utilizó de forma destacada hasta más tarde, en los años 70, cuando los psicólogos Paul Ekman y Wallace V. Friesen lo utilizaron para referirse al acto de ocultar las emociones.

Más recientemente, los miembros de la comunidad autista comenzaron a usar la frase “enmascaramiento autista” en línea para describir la forma en que ocultaban comportamientos como aletear las manos o cómo estudiaban e imitaban normas sociales como mantener el contacto visual.

Y en 2013, el manual utilizado por los proveedores de salud mental hizo referencia a este concepto, diciendo que los síntomas autistas “pueden quedar enmascarados por estrategias aprendidas en etapas posteriores de la vida”.

El enmascaramiento autista es ahora un área emergente de investigación y en 2019 los investigadores desarrollaron una medida de enmascaramiento llamada Cuestionario de camuflaje de rasgos autistas.

¿Cuándo es útil el masking?

Todos, seamos neurodivergentes o no, necesitamos usar una “máscara” en ocasiones. Esto nos ayuda a sentirnos aceptados por un grupo. Y creer que uno pertenece es "uno de los mejores predictores del bienestar", afirma Mark Leary, profesor emérito de psicología y neurociencia en la Universidad de Duke, quien ha estudiado la motivación social.

El enmascaramiento puede ser empoderante cuando se hace de acuerdo con los propios valores de la persona y por elección, agrega Iris Mauss, profesora de psicología y directora del Instituto de Personalidad e Investigación Social de la Universidad de California en Berkeley.

Por ejemplo, si uno valora ser amable y paciente, entonces podría optar por evitar expresar aburrimiento y frustración durante una reunión de trabajo aparentemente interminable, dice Mauss.

De esta manera, explica, el uso de la máscara puede permitir “una comprensión más profunda y matizada de lo que realmente significa la autenticidad” al ayudar a las personas a adherirse a sus principios fundamentales.

¿Cuándo resulta problemático el enmascaramiento?

A veces, el enmascaramiento es excesivo. Ocultar aspectos importantes de nosotros mismos puede perjudicar las relaciones cercanas y causar vergüenza o culpa, señala John Pachankis, profesor de ciencias sociales y del comportamiento en la Escuela de Salud Pública de Yale.

El enmascaramiento puede provocar depresión, ansiedad, agotamiento, diagnósticos de salud mental erróneos e incluso conductas suicidas.

Hacerlo constantemente “sugiere que tu forma de ser es un problema”, afirma Sara Woods, psicóloga clínica del Centro de Autismo de la Universidad de Washington y consultora privada en Discover Psychology. Además añade: “Se invierte mucho esfuerzo en ello a diario”.

Algunas personas pueden temer las consecuencias sociales o profesionales de emplear menos el enmascaramiento, dice la Dra. Woods, y esas preocupaciones pueden aumentar si corren el riesgo de sufrir discriminación por otros motivos, como el racismo.

Si uno se pregunta por si se está enmascarando demasiado, Mauss sugiere preguntarse: ‘¿Me ayuda el enmascaramiento en general? ¿Me ayuda en mis relaciones? ¿O me está causando más daño?’.

Si las desventajas superan a las ventajas, entonces es posible que se quiera explorar el uso del enmascaramiento con menos frecuencia, advierte Mauss.

¿Cómo empezar a desenmascararse?

Devon Price, psicólogo social de la Universidad Loyola de Chicago y autor de Unmasking for Life, recomienda encontrar “espacios de seguridad” y dejar de usar la máscara gradualmente con familiares o amigos.

El Dr. Price, que tiene autismo, recomienda probar primero con la ayuda de un proveedor de salud mental.

Encontrar un grupo que se ajuste a la propia identidad es especialmente importante para desarrollar la autoaceptación, ya sea un grupo de autodefensa para personas autistas o un club de cómics. Al mirar alrededor, uno podría pensar: “Bueno, no les pasa nada, quizá no me pase nada a mí”, enfatiza Price.

Y si uno se baja la máscara y no recibe el apoyo que esperaba, puede considerar intentarlo de nuevo más tarde: las cosas pueden cambiar para mejor.

“Es importante recordar que las personas pueden volverse más tolerantes con el tiempo, especialmente si pueden llegar a comprender el problema desde la perspectiva de una persona importante en sus vidas”, dice Pachankis.

Por Christina Caron.