“Si alguien puede, es Leo”, la frase que se replica en las redes de los argentinos y “Messi da miedo”, en la de los ingleses

Hay partidos del Mundial, y luego hay momentos que parecen detener el tiempo. Mientras Argentina e Inglaterra se preparan para enfrentarse en las semifinales, las redes sociales ya han declarado este encuentro, el más esperado del torneo.

En este contexto, Trendsity, en alianza con listening247 y la plataforma Insights-to-Action DataVinci analizó los datos obtenidos de más de 169.000 publicaciones en redes sociales compartidas en los últimos 30 días en TikTok, Facebook, Instagram y X, tanto en inglés como en español.

El análisis revela una conversación global impulsada por la anticipación, la confianza y una de las rivalidades más duraderas del fútbol. Las tribunas digitales vibran con predicciones, orgullo y debates que van mucho más allá del campo. En las redes sociales se revelan dos hinchadas encendidas, con emociones distintas pero una misma intensidad: en Buenos Aires y en Londres, el mundo se va a detener hoy a las 16 horas. de nuestro país.

¿Qué hace que este partido sea tan magnético? Para empezar, ambas hinchadas rebosan confianza. Los feeds de los hinchas argentinos son una celebración de identidad y unidad. Tras cada victoria en el torneo, las publicaciones se multiplican alentando al equipo y con referencias al orgullo nacional.

Las predicciones circulan con convicción “Argentina 3, Inglaterra 2” y mensajes que invocan el espíritu de glorias pasadas. Mientras que la figura de Scaloni genera admiración con su frase “Es solo un partido de fútbol”, aunque sus propios hinchas saben que para ellos es mucho más que eso.

El partido tiene además una dimensión inédita: será el primer enfrentamiento de Lionel Messi contra Inglaterra en un Mundial. Las redes lo registran con nitidez y con la solemnidad de quien anota un hecho histórico. Los hashtags #VamosMessi y #OrgulloArgentino se ubican entre los más utilizados. La fe en el capitán es total: “Si alguien puede, es Leo”, resume este comentario que concentra el sentir general.

Los feeds de los hinchas argentinos son una celebración de identidad y unidad\ Aníbal Greco - La Nación

La conversación no es solo deportiva. Las referencias a las Malvinas aparecen de manera recurrente, con humor en algunos casos, con rivalidad genuina en otros, y recuerdan que este fixture carga con décadas de historia compartida que excede ampliamente al fútbol.

Inglaterra: confianza, respeto y el fantasma de Messi

Del otro lado del Atlántico, la conversación tiene otro ritmo, pero una intensidad similar. Los hinchas ingleses llegan a esta semifinal envalentonados por la trayectoria reciente de su equipo con cuatro semifinales en los últimos cinco grandes torneos, y con una convicción que se repite en miles de publicaciones: “Inglaterra puede ganarle a cualquiera en un buen día”.

Los hinchas ingleses llegan a esta semifinal envalentonados por la trayectoria reciente de su equipo Scott Heppell - AP

El grito de guerra “It’s coming home” vuelve a inundar las redes, símbolo de una esperanza que en Inglaterra se renueva con cada torneo. Las predicciones circulan con optimismo: victorias por 3-1, goles en el último minuto, escenas de celebración ya imaginadas antes del inicio del partido. La confianza es real, pero no es ciega. Hay un nombre que aparece una y otra vez en la conversación inglesa, Lionel Messi. “¿Puede Inglaterra frenar a Messi?” es una de las preguntas más repetidas. Las respuestas se dividen: algunos hinchas confían en la solidez defensiva de su equipo; otros cuestionan... “Messi es el único jugador que me da miedo”. La rivalidad es feroz, pero está teñida de admiración a la figura. Las referencias a las Malvinas también aparecen en los feeds ingleses, aunque en tono diferente al argentino: más distantes, más irónicas, pero presentes. Para una parte de la hinchada, este partido es también la oportunidad de saldar una deuda histórica que va mucho más allá del fútbol.

Dos mundos, un partido

Lo que el análisis de redes sociales revela es que este partido ya se está jugando antes de empezar. En Argentina, con la certeza emotiva de quien siente que el destino está de su lado. En Inglaterra, con la determinación de quien cree que esta vez, después de tantos años, puede ser la definitiva. Dos maneras distintas de vivir el fútbol, dos países con una historia que se enreda con la de sus selecciones.

La batalla por el corazón de América Latina: ¿A quién apoya la región?

A medida que se desarrolla el drama del Mundial, la pasión de América Latina no solo se siente en los estadios o las plazas: late a través de millones de publicaciones en redes sociales, donde se declaran lealtades, se debaten leyendas y cada gol o silbato del árbitro desencadena una conversación regional.

Los datos revelan una fascinación continental por la Albiceleste, cuyo camino es seguido no solo por sus propios hinchas sino por seguidores de toda América Latina. Pero la fascinación no está exenta de complejidades. La sombra de la rivalidad y la desconfianza es grande, con muchos usuarios (tanto dentro como fuera de Argentina) cuestionando la equidad del camino del equipo. “Seguramente está todo arreglado con los equipos que le tocaron a Argentina…”, “El árbitro es un fraude tratando de beneficiar a Argentina.” Estas conversaciones revelan una región a la vez cautivada y conflictuada. El espectro emocional es vasto.

Será el primer enfrentamiento de Lionel Messi contra Inglaterra en un Mundial DAVID RAMOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El orgullo y el optimismo se disparan mientras los fans celebran la resiliencia y el espíritu de equipo de Argentina. “Imagínate ser Argentina y medirse codo a codo contra los grandes de Europa”, proclaman algunos, mientras otros declaran: “Argentina es América. ¡Seguimos adelante en la Copa del Mundo!” Sin embargo, los datos también descubren una narrativa persistente tanto de rivalidad como de identidad regional. Si bien Argentina genera admiración, no falta el fuego competitivo. “Lástima que Inglaterra los va a liquidar”, mencionan. Lo que emerge de este tapiz digital es un retrato de América Latina como una región unida por su amor al fútbol, pero dividida en sus lealtades y narrativas.

Ambas hinchadas rebosan confianza Aníbal Greco - La Nación

A medida que el torneo se calienta, una cosa está clara: el corazón de América Latina late por el fútbol, y en este momento, gran parte de esa pasión está dirigida hacia Argentina, ya sea celebrada o cuestionada.

Sin nuevo favorito, México no se vuelca detrás de Argentina

Según los datos de redes sociales, el apoyo de México, el anfitrión latinoamericano durante este Mundial parece estar marcado más por la frustración, la resignación y el humor que por un fuerte respaldo a otro equipo específico. La narrativa dominante entre los hinchas mexicanos es la de la decepción por su eliminación temprana. Muchas publicaciones se burlan o lamentan las repetidas dificultades de México en el escenario mundial, con comentarios como “y México ya se fue a la casa”.

En lugar de unirse detrás de otro equipo latinoamericano, gran parte de la conversación se centra en comparaciones con Argentina. Algunos usuarios cuestionan sarcásticamente la dificultad del camino de Argentina, mientras otros se burlan de ambos equipos. En resumen, las redes sociales mexicanas están dominadas por la crítica, el humor y una sensación de déjà vu sobre el destino de su selección en el Mundial.

La autora es CEO de Trendsity