Un recorrido por 5 pueblos con impronta inglesa a pocas horas de Buenos Aires

Popularmente conocida como La Forestal, la compañía inglesa explotó los bosques de quebracho desde 1906 hasta 1963. Fundó numerosos pueblos, tendió 400 km de rieles y llegó a tener 20.000 empleados.

Al rescate de la identidad de estos pueblos olvidados, como Villa Guillermina y Villa Ana, desde 2014, el Centro de Estudios de Arqueología Histórica de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario puso en marcha el proyecto Las Forestales y sus pueblos, con el objetivo de difundir y preservar el patrimonio arqueológico y sus memorias.

“Los trabajos arqueológicos permitieron identificar los poblados industriales originales en las plantas urbanas actuales de Villa Guillermina, Tartagal, La Gallareta y Villa Ana, como así también, los diferentes momentos constructivos de pueblos y fábricas. De la misma manera fueron estudiados los restos de las fábricas localizadas en el paraje Santa Felicia y en el área rural de Mocoví, la estancia Las Gamas y el paraje Km101-Pozo de los Indios. El proyecto se encuentra en su etapa final, con la presentación de un libro que incluye la investigación sobre la industria del extracto de quebracho en Santa Fe en el siglo XX”, señala Cristina Pasquali, licenciada en antropología con orientación en arqueología a cargo de la dirección del proyecto.

El camino del tanino

Como destino turístico emergente, Villa Guillermina conserva muchas de aquellas construcciones de estilo inglés levantadas por la compañía; las características de pueblo obrero industrial saltan a la vista.

“Antes de ingresar en este pueblo forestal, a lo lejos, como vigía, puede observarse la chimenea de la antigua fábrica del tanino, que era la más importante de todos los pueblos, donde llegaban 18 locomotoras que trabajaban continuamente trayendo los rollizos de quebracho colorado. En la chimenea está acuñado el año de construcción, 1904, que se tomó como referencia para los inicios del pueblo. Es la chimenea más alta de los pueblos forestales, con 74 metros de altura. Si se llega de noche, se la puede ver iluminada”, cuenta Mariana Cortez, guía del emprendimiento local La perla del monte, que ofrece un recorrido por Villa Guillermina a través de su historia.

La chimenea restaurada de Villa Ana aún domina el paisaje como símbolo del auge taninero

Y añade: “El pueblo entero es Forestal. Hablamos de 400 casas de obreros, el 90 por ciento de las viviendas, pero también la casa del gerente, del subgerente, del encargado de hacienda, dos clubes; el hotel Forestal, que hoy es un hogar de ancianos, y hasta la soltería para empleados de alta jerarquía, donde hoy funciona la comuna”, precisa la guía. También puede visitarse el Museo Histórico, emplazado en el antiguo edificio del Tiro Federal construido en 1920; el templo Sagrado Corazón de Jesús, donde se exhibe una réplica de madera del antiguo templo isabelino construido por la compañía en 1934, o visitar El Harteneck (hospital del pueblo), recorrer sus galerías y conocer parte del antiguo instrumental y mobiliario. En los alrededores hay murales y esculturas a cielo abierto relacionadas con la identidad del pueblo forestal.

Las visitas pueden incluir también un paseo por la reserva paisajística de Yugo Quebrado, un antiguo reservorio de aguas creado por la compañía inglesa, que hoy está rodeado de palmeras caranday y permite el avistaje de aves.

Así, cada pueblo comprendía una fábrica de tanino, edificios para la administración, viviendas para empleados y el almacén de ramos generales. Pueblos completos con su arbolado, trazado de calles, club deportivo y cancha de golf con todos los servicios, desde luz eléctrica, agua corriente y sistema cloacal hasta una fábrica de hielo, hospitales y farmacias.

La localidad de Villa Ana está ubicada en el Departamento General Obligado, norte de la provincia de Santa Fe, y es otro de los Pueblos Forestales que puede visitarse.

“Villa Ana cuenta con varios vestigios patrimoniales que representan parte de nuestra historia y nuestra identidad como pueblo Forestal. Aquí podrán recorrer y conocer las ruinas de la ex fábrica Forestal, el antiguo almacén de ramos generales, la iglesia, el correo, la comisaria, el registro civil y la antigua estación del ferrocarril, entre otros sitios”, cuenta Guillermo Sánchez, guía de Villa Ana, desde que esta propuesta turística comenzó a implementarse en 2017.

Una historia controvertida

La historia de la empresa todavía despierta polémicas entre quienes añoran los tiempos de prosperidad para algunos sectores y aquellos que tienen una mirada detractora. Como el historiador Gastón Gori, que en su libro La Forestal: la tragedia del quebracho colorado, cuando advierte que el origen de los títulos de propiedad de la mayor parte de las inmensas extensiones que pertenecieron a La Forestal, tuvo una tramitación que no fue precisamente, inobjetable: “Se trataba de una venta simulada –en realidad era en parte una donación en pago de 668 leguas cuadradas, equivalentes a 1.804.563 hectáreas- a Cristóbal Murrieta y Cía, una vasta zona llamada El Chaco Santafesino. En virtud de la Ley del 22 de junio de 1872, el gobierno provincial había contratado un empréstito con la firma de Londres. Frente a las dificultades de afrontar el pago del empréstito, en 1880, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley que autorizaba a contratar a dicha compañía para el pago de la deuda. Una tercera parte se pagaría con bonos del tesoro, y las otras dos terceras con tierras públicas, para destinar el producto al pago del empréstito”, recuerda el historiador.

Las ruinas de un antiguo puente de La Forestal atraviesan parte del río Parana Miní, que se puede recorrer en kayak o lancha Paula Teller

Así las cosas, según refiere el autor, la venta realizada a Murrieta y Compañía constituyó la salida más formidable de tierras del patrimonio público hasta 1881 y la entrega más grandiosa de quebrachales colorados que se realizara en el mundo. Su inscripción en el registro de contratos púbicos se hizo en 1906, como The Forestal Land, Timber an Railways Company Limited: compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles La Forestal Ltda.

“Quien se moviera dentro o en los alrededores de esos pueblos, se movía dentro de La Forestal, como un feudo dueño de todos los bienes y de todas las cosas, desde la vivienda hasta los alimentos, el agua, la luz y la dispensación de bebidas alcohólicas. Los obreros no eran dueños de nada, tampoco existía como norma el arrendamiento, solo existía la ocupación precaria en relación al empleo, y quien dejaba el empleo perdía el derecho a la vivienda. Es decir, el despido traía aparejado el desalojo y la salida del pueblo como un hecho natural”, sigue Gori.

La privatización de la tierra pública en el norte santafesino permitió a diferentes compañías ingresar en los quebrachales a través de sus redes ferroviarias particulares conectadas al servicio público del Ferrocarril Santa Fe y, de esa manera, construir fábricas para la elaboración de extracto y pueblos en sus contornos.

“Las actuales localidades de Villa Guillermina, La Gallareta, Tartagal y Villa Ana fueron establecidas como poblados industriales o company towns, entre 1904 y 1910, por La Forestal del Chaco S.A., Compañía Tanino de Santa Fe S.A., Argentina Quebracho Company y The Forestal Land, Timber and Railways Co. Ltd. respectivamente. En general, se sostiene que fueron obra de esta última compañía conocida como “La Forestal”; sin embargo, no fue hasta 1913 cuando la misma a través de la compra de las otras empresas logró el control de la industria del extracto en el país”, aclara Pasquali.

Villa Guillermina, Villa Ana, Tartagal y La Gallareta son las localidades de referencia histórica y cultural que dejó la explotación del quebracho y el tanino. De hecho, también se conoce a este circuito como el “camino del tanino”.

“El legado de estos pueblos es valiosísimo y un atractivo turístico de primer orden para los amantes de la historia y el patrimonio arquitectónico. Las ruinas de sus fábricas con sus imponentes chimeneas -algunas de ellas restauradas y en perfecto estado-, los antiguos ferrocarriles y las construcciones de la época (todas al estilo de las construcciones inglesas), sus plazas y casas, hospitales y escuelas transportan a los visitantes a un pasado lleno de historias y también controversias”, cuenta Claudia Neil, historiadora y responsable del emprendimiento turístico Mira Santa Fe, que organiza recorridos por Villa Ana y Villa Guillermina.

El legado de estos pueblos es un atractivo turístico para los amantes de la historia y el patrimonio arquitectónico

Para más datos, en 1933 Villa Guillermina tenía 7 mil habitantes; Villa Ana tenía, en 1947, 5 mil habitantes; Tartagal, 3 mil; La Gallareta, 4 mil, por citar solo cuatro poblaciones donde funcionaban fábricas de tanino. Sin embargo, el monopolio comercial sobre sus dominios impidió que los pueblos tuvieran vida propia. Funcionaban exclusivamente alrededor de las fábricas, y por ese motivo, su destino estuvo ligado casi exclusivamente a la elaboración del extracto del quebracho y a la existencia de los montes con su materia prima.

Eran pueblos que estaban fuera del régimen comunal: los administraba La Forestal como cosa propia, con la única finalidad de servir a las explotaciones forestales de la compañía. De aquellos tiempos queda el recuerdo de las luchas obreras —que después de hitos como la gran huelga de 1919 fueron aplastadas por el lock-out patronal (1920) y la Gendarmería Volante (una rama del ejército financiada por la empresa) que tras un enfrentamiento armado con un grupo de trabajadores persiguió y mató a unos 600 huelguistas en la espesura del monte en 1921.

“El cese de las actividades industriales, entre 1950 y 1963, provocó el traslado de muchos trabajadores y sus familias hacia otros destinos en búsqueda de nuevas oportunidades laborales, sin embargo, los pueblos lograron afianzarse como “pueblos forestales” con identidad propia”, concluye Pasquali.