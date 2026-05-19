La ciudad balnearia que se prepara para recibir a deportistas y aventureros este fin de semana largo del 25 de mayo

El próximo sábado 23 de mayo, la ciudad balnearia de Monte Hermoso se convertirá una vez más en el epicentro del ciclismo regional. Con el mar como telón de fondo y un terreno que promete poner a prueba la resistencia de los atletas, se llevará a cabo una nueva jornada de Rural Bike, un evento que ya es un clásico en el calendario deportivo local.

La cita comenzará puntualmente a las 14.30, momento en el cual cientos de ciclistas largarán para enfrentar dos modalidades diseñadas para diferentes niveles de preparación. Por un lado, la categoría “Competitiva” de 50 kilómetros exigirá al máximo a los corredores más experimentados, mientras que la opción “Participativa” de 25 kilómetros permitirá que aficionados y entusiastas disfruten de la experiencia en un entorno natural privilegiado.

Los fanáticos del ciclismo tienen una cita pendiente Viaframe - Corbis RF Stills

El recorrido fue trazado para combinar tramos de alta exigencia técnica con paisajes únicos que solo el litoral bonaerense puede ofrecer.

La organización destacó que la inscripción incluye un kit completo para el corredor, seguro, hidratación y el sistema de cronometraje mediante chip electrónico, garantizando una experiencia profesional para todos los participantes. Además, al finalizar la prueba, se realizarán sorteos y se premiará del 1° al 5° puesto en la general y del 1° al 3° en cada categoría por edades.

Para aquellos interesados en sumarse a este desafío, las inscripciones ya se encuentran abiertas de manera online a través del sitio oficial de Bahía Corre. Es importante destacar que los cupos son limitados y el cierre definitivo de inscripciones operará el viernes 22 de mayo a las 19. Existen beneficios por inscripción temprana, con valores diferenciales para quienes aseguren su lugar antes del 10 de mayo.

Con categorías que abarcan desde los 14 hasta más de 65 años, el Rural Bike Monte Hermoso es un evento inclusivo que fomenta la salud, el deporte y el turismo activo en la región. La invitación está hecha: una oportunidad ideal para desafiar los propios límites bajo el sol de mayo.

Todo sobre la Rural Bike Monte Hermoso MARCO BERTORELLO - AFP

Dónde y cuándo será el Rural Bike de Monte Hermoso

Fecha: Sábado 23 de mayo, 14.30

Lugar: Monte Hermoso, Provincia de Buenos Aires.

La inscripción se realiza a través de la página del evento. El cierre de la lista es el 22 de mayo a las 19. Los lugares para pagar de forma física son locales de Fair Play (en Monte Hermoso y Bahía Blanca).

El mapa del recorrido

El recorrido del Rural Bike

Cómo llegar a Monte Hermoso

La localidad balnearia queda en el sur de la provincia de Buenos Aires. A este lugar se puede llegar a través de la ruta 3 en combinación con la ruta 73.