Una meditación para sanar con tu voz interior en el Bienestar Fest

¿Qué pasa cuando dejamos de escuchar nuestra voz interior y entramos en modo supervivencia? ¿Es posible aquietar la mente y volver a conectarnos? La nutricionista Pinky Zuberbühler sostiene que sí. Además de su formación en nutrición, tiene un amplio recorrido en el camino del bienestar, es autora de libros como “Nutrición del alma”, “Vivir desde el alma”, “Vine a ser feliz. ¿Qué me distrae?” y está trabaja en otro que pronto verá la luz. Afirma que crecer es obligatorio, pero madurar es una elección, y ahí está la clave, porque hacerlo implica dejar de ir por la vida simplemente sobreviviendo, atravesar el malestar y comenzar a florecer.

“Nuestra personalidad es adaptativa y muchas veces nos anestesiamos para sobrevivir, como nutricionista veo que mucha gente lo hace a través de la comida”, comenta Pinky, y dice que el primer paso es tomar consciencia de estos mecanismos de supervivencia y luego emprender el camino de transformación. Habla de las sentencias que muchas veces nos repetimos como mandatos, de la vocecita mental que a veces juzga, opina, critica, grita, cree que sabe todo y nos llena de malestar, miedo, angustia y ansiedad. ¿Podemos cambiarla?, se pregunta, y enseguida responde que sí, podemos aprender a relacionarnos con ella de otra manera a través de la meditación.

En medio del ruido cotidiano, la meditación propone hacer una pausa para escuchar el cuerpo, reconocer las emociones y conectar con uno mismo

Esta herramienta poderosísima, que estará presente en el Bienestar Fest, el evento de bienestar más importante del país organizado por LA NACION y OSDE, se realizará el 24 y 25 de octubre en Hipódromo Palermo. Para acceder a más información sobre la agenda y dónde sacar las entradas hacé clic acá.

La experiencia ayuda a conectar con nosotros mismos y a fortalecer nuestra voz interior profunda, intuitiva y sutil, que a veces queda tapada por el ruido de la mente y las opiniones de los demás. “Cuando tu voz interior se vuelve más fuerte que la opinión de los demás y que esa vocecita de tu cabeza, magistralmente te convertís en dueño de tu vida. Y quizás ahí empieza el verdadero bienestar”, afirma Pinky.

Claves para salir del modo supervivencia

La enorme cantidad de estímulos a los que estamos sometidos actualmente hacen que muchas veces pasemos por alto las señales de malestar. Por eso, la autora de “Vine a ser feliz. ¿Qué me distrae?”, apunta conceptos fundamentales que serán parte de la meditación y de las herramientas que compartirá en el Bienestar Fest. Se trata de dejar de identificarnos con todo lo que pensamos y aprender a observar la voz mental sin creer a rajatabla en todo lo que dice. Poco a poco, con práctica, dice, aprenderemos a escuchar la voz interior del alma, a la que define como un espacio receptivo, silencioso y siempre disponible donde volver a nosotros mismos.

Pinky Zuberbühler sostiene que el camino hacia el bienestar empieza por tomar consciencia de nuestros mecanismos de supervivencia y animarnos a transformarlos Camila Godoy

¿Cómo hacerlo? El primer paso es salir del automático, y para eso es necesario tomar consciencia. En este sentido, destaca dos palabras claves que trabajará en esta experiencia: intención y atención. La primera tiene que ver con decidir cómo queremos vivir, y destaca que es importante poner nuestra intención en vivir más presentes y atentos a nosotros mismos. La atención, en cambio, tiene que ver con una práctica de observarnos durante el día, registrarnos y frenar para preguntarnos: ¿Estoy en automático o estoy presente?

¿Cómo llevarlo al cuerpo? La observación es clave: ¿Estoy corriendo?, ¿Estoy tensa? ¿Estoy estresada? ¿O estoy relajada, conectada y presente?. No se trata de caer en nuevos mandatos, sino de volver la mirada hacia adentro y conectar. Si nos descubrimos en automático, señala, es momento de frenar, respirar profundo, bajar al cuerpo y observar lo que estamos sintiendo, para traernos al presente. “Desde ese lugar, puedo aprender a responder, en vez de reaccionar. Salir del automático no significa estar presente todo el tiempo, significa darme cuenta cada vez más rápido cuando me fui, y aprender a volver”, señala y cuenta que de todo esto se tratará la meditación que compartirá. Allí, invita a “afinar el instrumento”, para que vuelva a sonar la música interior, esa que habita el alma, un lugar íntimo y profundamente espacioso para dejar afuera, por un momento, el ruido de la mente, las opiniones y las exigencias.