Vastu shastra: la ciencia ancestral para transformar la vida a través del espacio

En un mundo atravesado por el estrés, la hiperconectividad y la desconexión con el entorno natural, cada vez se hace más importante revisar los espacios donde habitamos y trabajamos, y buscar herramientas que nos ayuden a equilibrarlos, potenciando nuestra energía en lugar de drenarla.

El vastu shastra es una ciencia ancestral originada en la India hace más de siete mil años, enraizada en el conocimiento védico: una serie de textos en sánscrito atribuidos a los rishis, sabios que observaron la naturaleza para comprender sus leyes. De esa tradición surgen prácticas que aún hoy atraviesan la vida contemporánea, como el yoga, la meditación, la astrología védica o el ayurveda.

El propio término lo define: vastu significa construcción y shastra, ciencia o tratado. El vastu shastra es, entonces, la ciencia de la construcción, aunque no en un sentido puramente material, sino como una forma de comprender cómo la naturaleza organiza el espacio en armonía. Según esta tradición, el universo se sostiene en un equilibrio dinámico donde toda acción genera una reacción. “El problema empieza cuando el ser humano construye sin respetar esos principios. Ahí ese equilibrio se rompe, empieza a acumularse estrés en el espacio, y ese estrés lo terminamos habitando nosotros”, señala Iván Dacharry, arquitecto y consultor en vastu shastra.

¿Cómo se restituye el equilibrio?

El vastu shastra sostiene que la armonía aparece cuando nos alineamos con dos grandes fuentes de energía: el sol y el norte magnético de la Tierra. Estas fuerzas no solo sostienen la vida, sino que también ordenan nuestra percepción del tiempo y el espacio. El sol regula nuestro reloj biológico, marcando los ritmos naturales del día, mientras que el norte magnético funciona como referencia de orientación para el cuerpo y el entorno.

La armonía aparece cuando nos alineamos con dos grandes fuentes de energía: el sol y el norte magnético de la Tierra Shutterstock

“Hoy esa conexión está cada vez más debilitada. Hay un montón de personas que se sienten sin energía, desorientadas o apagadas, y tiene mucho que ver con cómo vivimos: pasamos muy poco tiempo al sol y demasiado frente a pantallas o luces artificiales, que desordenan el reloj biológico. A eso se suma que estamos rodeados de dispositivos con sus propios campos electromagnéticos y casi no tenemos contacto con la tierra, no caminamos descalzos, por ejemplo. Entonces el cuerpo pierde esa referencia natural y, con eso, también se pierde la sensación de orientación y equilibrio”, explica Dacharry.

Los cinco elementos y los puntos cardinales

Al igual que otras tradiciones orientales, el vastu shastra trabaja con los cinco elementos: tierra, agua, fuego, aire y éter (o akasha en sánscrito). Este último es considerado el más importante: “Si no hay espacio, no hay lugar para que existan los otros cuatro”, resume Dacharry.

Cada orientación de la casa se vincula con un elemento y, a su vez, con distintos aspectos de la vida:

El noreste está representado por el agua , el elemento que hace que todo crezca. Las personas crecemos cuando vemos desarrollo financiero, personal o espiritual en nuestra vida. Entonces, cuando nos sentimos estancados en esas áreas, debemos prestarle atención a este punto cardinal de nuestra casa. Tip: colocar una fuente de agua o hacer que el agua corra en esa orientación.

está representado por el , el elemento que hace que todo crezca. Las personas crecemos cuando vemos desarrollo financiero, personal o espiritual en nuestra vida. Entonces, cuando nos sentimos estancados en esas áreas, debemos prestarle atención a este punto cardinal de nuestra casa. El sudeste está representado por el fuego , el elemento que trae luz y calor. Cuando el fuego se apaga, nos quedamos sin energía y baja nuestra vitalidad. Entonces, si percibimos algún problema en nuestra salud, hay que revisar el sudeste de nuestros espacios. Tip: prender una vela o una lámpara de sal.

está representado por el , el elemento que trae luz y calor. Cuando el fuego se apaga, nos quedamos sin energía y baja nuestra vitalidad. Entonces, si percibimos algún problema en nuestra salud, hay que revisar el sudeste de nuestros espacios. El sudoeste está representado por la tierra , el elemento de la estructura y el sustento. Nos paramos sobre ella. Si no hay tierra, no hay equilibrio. Lo que nos da sustento, por lo general, es nuestro trabajo, nuestra profesión y nuestra familia. Entonces, si deseamos reforzar esta área de nuestra vida, debemos prestarle atención al sudoeste. Tip: colocar plantas grandes o piedras.

está representado por la , el elemento de la estructura y el sustento. Nos paramos sobre ella. Si no hay tierra, no hay equilibrio. Lo que nos da sustento, por lo general, es nuestro trabajo, nuestra profesión y nuestra familia. Entonces, si deseamos reforzar esta área de nuestra vida, debemos prestarle atención al sudoeste. El noroeste está representado por el aire , el elemento de las relaciones. Nuestro vínculo con el aire es a través de la respiración y esta marca el estado de nuestra mente. Esto es, si estamos alterados, respiraremos de este modo y nos comunicaremos de forma poco clara, afectando nuestras relaciones humanas. En cambio, si practicamos la respiración consciente, podemos tranquilizarnos y comunicarnos de forma calma y tener relaciones más armónicas. Tip: prender un incienso o sahumerio.

está representado por el , el elemento de las relaciones. Nuestro vínculo con el aire es a través de la respiración y esta marca el estado de nuestra mente. Esto es, si estamos alterados, respiraremos de este modo y nos comunicaremos de forma poco clara, afectando nuestras relaciones humanas. En cambio, si practicamos la respiración consciente, podemos tranquilizarnos y comunicarnos de forma calma y tener relaciones más armónicas. El centro es el éter, donde se equilibran todos los elementos anteriores y donde aparece la información que necesitamos para trascender y evolucionar.

“Cada uno habita el espacio que necesita para atravesar un momento determinado de su vida. El tema es que, cuando lo hacemos de forma inconsciente, toda la información que hay en ese espacio puede volverse un obstáculo para avanzar o transformarnos. El vastu lo que propone es poder leer esa energía, detectar dónde está el desequilibrio y armonizarlo. Ahí es cuando la casa se convierte en tu templo”, afirma Dacharry.

El altar: intención y energía

El vastu shastra propone transformar la casa en un hogar, un lugar de protección, un verdadero templo. Y en ese proceso, el altar ocupa un lugar central. No necesariamente ligado a una religión, sino como punto de enfoque para la intención de lo que deseamos materializar.

“El altar es una herramienta tecnológica dentro del espacio”, dice Dacharry. “Todo lo que manifestamos ahí cobra fuerza”. Ubicado idealmente hacia el norte o el este, puede incluir elementos simples como una vela, un cuarzo o un sahumerio. Más que los objetos en sí, lo importante es la constancia en su uso, ya que es lo que activa su potencia y lo alimenta de energía.

El vastu shastra propone transformar la casa en un hogar Getty

Tips para aplicar el vastu en casa

1. Tomar conciencia del espacio

La casa funciona como un espejo: lo que está desordenado, sucio o descuidado suele reflejar un área de la vida en desequilibrio. Ordenar y limpiar no es solo una cuestión estética, es liberar el flujo de energía y habilitar cambios.

2. Crear un altar

Es un excelente recurso para enfocar la intención y generar armonía. Es nuestro vehículo para poder sintonizar con la frecuencia que deseamos materializar en nuestra vida.

3. Cuidar el descanso

Evitar dormir con la cabeza hacia el norte, ya que puede afectar el equilibrio energético. También se aconseja reducir al mínimo los dispositivos electrónicos en el dormitorio para que sus campos electromagnéticos no interfieran con los nuestros.

4. Elegir bien la orientación durante el día

Para trabajar, estudiar o realizar actividades, es preferible orientarse hacia el norte o el este, lo que favorece la concentración y el flujo de energía.