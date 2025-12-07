Recomendaciones para que cuidar los ojos en tiempos de pantallas

Una picazón en los ojos hace inevitable rascarlos al final del día. Algunas veces, la sensación se convierte en un ardor que los hace lagrimear. Los ojos rojos y cansados se sienten secos. La mayoría de las personas hoy en día mantienen una rutina con una actividad constante y dependiente de lo digital, pues el tiempo laboral y el de ocio se pasan en gran parte frente a una pantalla.

Tras un largo día de trabajar en un computador, elegimos relajarnos ‘escroleando’ un rato en redes sociales, viendo una película o revisando las noticias para saber qué estuvo pasando en el día.

Según un estudio de Comparitech, a nivel global, las personas pasan casi siete horas al día frente a una pantalla, lo que equivale a cerca del 30 por ciento de la jornada.

Por esa razón, no es una casualidad que, como lo explica la doctora Marcela Huertas, presidenta del Colegio Federación Colombiana de Optómetras (Fedopto), el sobreúso de las pantallas haya desencadenado un problema de salud pública porque “la mayoría de personas que llegan a consulta hoy vienen con problemas de visión borrosa, de cansancio ocular y de ojo seco; y esos tres síntomas están asociados al mal uso de las pantallas”.

Si bien no está demostrado que las pantallas por sí mismas perjudiquen la salud ocular, sí se sabe que su uso inadecuado puede generar síntomas que, de no corregirse o tratarse adecuadamente, pueden derivar en molestias e incluso en patologías.

Aunque celulares, computadores y televisores se venden hoy con filtros que protegen la vista, sigue faltando educación sobre los riesgos asociados al mal uso de los dispositivos.

Resequedad en los ojos

Uno de los principales síntomas que se generan por el sobreúso de pantallas es la resequedad ocular. César Carriazo, presidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología (Socoftal), explica que la concentración de las personas en las pantallas hace que la frecuencia del parpadeo disminuya.

Cuando esto ocurre, se genera un problema de resequedad “porque la película lagrimal que se produce no es distribuida adecuadamente en la superficie. Con esto, se inflama el epitelio — la capa externa y protectora de la córnea — y esto se traduce en ardor, resequedad, en la sensación de tener un cuerpo extraño en el ojo, cansancio y fatiga ocular, entre otros. Por eso es necesario hacer pausas y parpadear cuando se trabaja en un computador”, le expresa Carriazo a EL TIEMPO.

Esto puede ser inofensivo si se parpadea a conciencia y se hidratan los ojos. Sin embargo, los síntomas que generan molestias pueden desatar conductas que sí pueden representar un riesgo.

Por ejemplo, si la picazón produce un frote excesivo, se puede llegar a desarrollar una patología corneal llamada queratocono. Esta es una enfermedad ocular progresiva en la cual la córnea — la parte frontal transparente del ojo — se adelgaza y se deforma. Esto causa una visión borrosa, distorsionada y sensible a la luz.

“El queratocono hace que pierdas la calidad visual; entonces, para poder ver bien, tienes que usar lentes de contacto especiales o tienes que someterte a cirugías. Algunos pacientes incluso pueden perder la visión cuando los queratoconos son muy avanzados”, expresa Carriazo.

De ahí la relevancia de parpadear al ver pantallas, y de mantener los ojos hidratados y no frotarse excesivamente ante una molestia ocular. En estos casos se pueden utilizar gotas lubricantes siempre y cuando sean recomendadas por un profesional de la salud.

El mal uso de las pantallas también puede tener consecuencias en los músculos oculares. El ojo tiene un mecanismo llamado acomodación, que le permite ajustarse a diferentes distancias. Cuando se mira de lejos, los músculos internos del ojo, los ciliares, están relajados; pero a medida que se acerca un objeto para verlo, esos músculos se contraen.

“Dentro del ojo hay un lente, el cristalino, que está sostenido por esos músculos encargados de enfocar para que podamos ver nítido tanto de cerca como de lejos. Cuando hay un uso excesivo de pantallas, especialmente sin hacer pausas, ese músculo interno tiende a mantenerse contraído para ver y enfocar de cerca. Es como si entrara en un pequeño espasmo”, puntualiza Huertas, presidenta de Fedopto.

Es ahí que aparece el problema: al mirar de lejos, la visión se vuelve borrosa porque el músculo pierde flexibilidad debido al esfuerzo continuo de ver de cerca. Este síntoma no es permanente, puede ser tratado, pero, como explica Huertas, genera molestia y cansancio y es mejor evitarlo con buenas conductas frente a la pantalla.

Expertos recomiendan utilizar celulares a mínimo 40 centímetros de distancia (Foto: Pexels)

Recomendaciones frente al uso de pantallas

Uno de estos buenos hábitos es la conocida regla del “20-20-20”. Esta consiste en que cada 20 minutos de uso continuo de pantallas, se haga una pausa de 20 segundos para mirar un objeto ubicado a unos seis metros de distancia (20 pies).

Esta práctica ayuda a reducir la fatiga visual digital, relaja los músculos contraídos en el enfoque y favorece el parpadeo, lo cual mejora la lubricación ocular y disminuye la sensación de cansancio en los ojos.

Asimismo, la distancia en la que se ubican las pantallas es esencial. “Al utilizar dispositivos celulares, la recomendación es de mínimo 40 centímetros de distancia y las pantallas del computador a 50 o 60 centímetros”, aclara Huertas.

Y sumado a esto, la optómetra resalta la importancia de la iluminación adecuada en el momento de estar en pantallas. Es fundamental evitar luces directas sobre ellas; la luz debe venir desde atrás o desde arriba, y no generar reflejos en el computador.

Tampoco es aconsejable estar a oscuras, pues aumenta la fatiga ocular. Es decir que tiene que haber un balance entre la iluminación de la pantalla y el entorno, este no puede ser ni muy oscuro ni muy iluminado.

Estar en un ambiente muy oscuro hace que la pupila se dilate para compensar la falta de iluminación, lo que permite que entre mucha más luz directamente de la pantalla.

“Esto resulta molesto para la retina y genera incomodidad visual, especialmente si la luz del dispositivo es intensa. En cambio, cuando el entorno está bien iluminado, la pupila permanece en un tamaño intermedio y no deja pasar tanta luz intensa”, explica Carriazo.

En cuanto al supuesto riesgo de la luz azul, que hace un tiempo generó preocupación sobre la salud ocular, los expertos señalan que no existen estudios que demuestren un peligro real ni un beneficio de las gafas con filtro azul. El cuidado, subrayan, debe centrarse en los hábitos de uso.

Por último, los expertos también recomiendan evitar quitarse las lagañas con las uñas. Las manos pueden contener bacterias que infectan los ojos y, por eso, es preferible lavarse la cara y secarse con una toalla limpia.

Mirar dispositivos a oscuras aumenta la fatiga ocular Pexels

Cuidado en la infancia

En el caso de la salud ocular de los niños, se estudia cada vez más la relación entre el uso de pantallas a distancias muy cortas y el aumento del desarrollo de miopía.

Estar constantemente frente a dispositivos a pocos centímetros del rostro puede llevar a que los ojos desarrollen este defecto refractivo, especialmente porque el sistema visual infantil aún está en proceso de crecimiento y adaptación. “Este fenómeno, que antes era menos común, hoy aparece con mayor frecuencia” explica Huertas.

La tendencia se potencia cuando los dispositivos se convierten en herramientas de entretenimiento para mantener a los menores ocupados, incluso desde edades tempranas. Esto refuerza la recomendación de promover hábitos visuales más saludables desde la infancia.

Aunque no se comprobó que la exposición a pantallas sea dañina por sí misma, los especialistas recuerdan que aún es pronto para conocer sus efectos a largo plazo: la digitalización se aceleró desde la pandemia y hace falta tiempo — al menos unos 40 años, según los expertos — para evaluar sus consecuencias reales.

Mientras tanto, insisten que sí está en nuestras manos adoptar hábitos de uso saludable de pantallas que prevengan molestias y reduzcan el riesgo de que, con el tiempo, se desarrollen problemas más serios.

El Tiempo (Colombia)