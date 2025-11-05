Cocina saludable: la alimentación, una clave del bienestar

Fue una fiesta dedicada al bienestar. Una mirada abarcativa que incluye tanto la actividad física como la salud y la alimentación. Por eso, Kyros Hummus, líder en la elaboración de hummus y tahini, dijo presente en el evento de bienestar más importante del país. Allí, en el Hipódromo de Palermo, presentó su creación más reciente: el Babaganush, una tradicional pasta de berenjenas asadas con tahini, jugo de limón, ajo y especias naturales, de textura suave y sabor ahumado.

“Hoy estamos presentando nuestro nuevo producto -estuvimos mucho tiempo analizándolo para llegar a su mejor versión-. Se trata del Babaganush, que se lanza en un mes al mercado, y hoy vamos a hacer un sampling en el evento”, explicó Vanesa Meyer, gerente de Marketing de Kyros.

En su espacio, ubicado en el patio de comidas, los visitantes pudieron degustar esta nueva propuesta acompañado de un flat bread de Kansas Bakery, que la marca planea comercializar en breve. Ideal para dipear en casa o para sumarlo a una picada saludable. Además, quienes se acercaron al espacio, se llevaron merchandising exclusivo de la marca y pudieron hacerse una foto en el photo opportunity, además de llevarse blisters con producto para comer en el predio del Hipódromo de Palermo.

Una alimentación saludable y nutritiva

La propuesta de Kyros se basa en el consumo de alimentos naturales. En este caso, el Babaganush se destaca por su alto contenido de fibra, antioxidantes y grasas saludables, una combinación de tradición y sabor. Cremoso, hecho a partir de berenjenas naturales, es una gran opción para untar, para acompañar con vegetales, combinar con panes o disfrutar como parte de un plato principal. Se trata de una propuesta sabrosa y equilibrada que ya es parte del portfolio de productos Kyros.

“Todos nuestros productos son veganos, certificados sin gluten y kosher. Están hechos a base de garbanzos, que es un producto natural, noble”, agregó Vanesa.

Abril Cobucci, analista de Marketing de Kyros y Vanesa Meyer, gerente de Marketing de Kyros.

En Bienestar Fest también estuvieron disponibles los clásicos de Kyros: su variedad de hummus, que incluye opciones veganas y aptas para celíacos, elaboradas con ingredientes frescos y certificados AK Kosher. Desde el clásico hummus de garbanzos hasta versiones diferentes, como el dip de oliva, de pimentón, ajo ahumado, porotos negros o remolacha, cada variedad se destaca por su textura cremosa, por su alto valor nutricional y exquisito sabor casero. Un arcoiris de colores que llamaron la atención de los visitantes.

Otra de las opciones saludables de la marca es el tahini Kyros, elaborado a base de semillas de sésamo molidas, es una fuente natural de proteínas, calcio, hierro y zinc. Es perfecto para aderezar ensaladas o wraps, como base de tostadas o galletas, y para sumarle al yogur. Se puede utilizar en salsas para pastas o incluso para marinar carne, pollo o vegetales. También se puede preparar recetas dulces como cookies y brownies, combinándolo con el cacao o la miel para crear un topping. Aporta energía y nutrientes esenciales para quienes buscan una alimentación equilibrada y vegetal.

Para conocer más del producto, y descubrir recetas para sumar a tu cocina diaria, podés entrar al sitio web de Kyros.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.