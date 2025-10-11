Horóscopo: cómo será tu semana del 12 al 18 de octubre de 2025

- 4 minutos de lectura'
Aries
21/3 al 20/4
AMOR: Pese a su buena disposición se abrirá un abismo entre usted y los demás. No quede aislado, conéctese con quienes ama y lo aman.
DINERO: Pequeñas revelaciones que conducirán a grandes cambios. Si actúa con agudeza, hará que los negocios mejoren día a día.
CLAVE DE LA SEMANA: ¿Con miedo a perder toda su vitalidad? Cuide sus energías.
Tauro
21/4 al 21/5
AMOR: Menos temperamental aunque irresistible como siempre. Con ganas de iniciar un tierno romance o de afianzarse si ya está en pareja.
DINERO: Desorden. No tiene que apostar todas sus cartas de una vez. Sea prudente, porque los tiempos así lo reclaman.
CLAVE DE LA SEMANA: Tal vez soñar sea su mejor refugio. Fin a indecisiones.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Bien acompañado y contenido por los suyos. Paralelamente, se sentirá atraído por una persona que le demostrará mucho interés.
DINERO: Al límite. Todo su tiempo y sus energías comprometidos en un trabajo arduo. Pruebe escapar de su rutina.
CLAVE DE LA SEMANA: Sea franco con quien quiere. Lo escucharán.
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: Inseguro y algo irritable. Si habla de su malestar se sentirá liberado y a gusto con la persona que tiene al lado. Linda conquista.
DINERO: Ganará experiencia en una actividad que promete ingreso a futuro. Tiempo de armar un buen equipo de trabajo.
CLAVE DE LA SEMANA: No deje que otros le impongan ideas; trate de negociar.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: Preocupaciones íntimas que la ternura familiar compensará. El problema es la presión externa a la que se enfrenta. Deberá perdonar.
DINERO: Esta semana no firme nada, a menos que haya leído varias veces el documento. Trabajar en grupo ayudará.
CLAVE DE LA SEMANA: La ansiedad le juega en contra. Quietud es la consigna.
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: El secreto está en conciliar lo que tanto quiere con lo que las circunstancias permiten. Tenga en cuenta los tiempos ajenos.
DINERO: Cuídese de gente que lo informe mal o no lo asista como debiera. Sus colaboradores tendrán que rendirle cuentas.
CLAVE DE LA SEMANA: Elija a quienes demuestren con hechos lo que predican.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: Los amigos del alma allanan su camino. Todo desacuerdo familiar va a resolverse en breve. Conmueve a su pareja con una disculpa.
DINERO: Convoque a colegas porque lo seguirán sin cuestionarlo. Superiores reconocen su eficiencia. Popularidad.
CLAVE DE LA SEMANA: No intente controlar a los demás y lo respetarán.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: Pequeños desacuerdos que se superan a fuerza de diálogo y cariño. Acérquese a sus seres queridos, no mida tanto qué recibe o da.
DINERO: La vida lo ayuda a ponerse de pie. Con tanta intuición como eficiencia, hará negocios con próspero final.
CLAVE DE LA SEMANA: En el amor importa cada movimiento. Juegue sabiamente.
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: Momentos espléndidos. Antiguos amigos serán el puente que lo lleve a un nuevo puerto. Lo adorarán, diga lo que diga y haga lo que haga.
DINERO: Personas dinámicas lo rodean e intentan contagiarle su espíritu emprendedor. Nuevos y buenos proyectos.
CLAVE DE LA SEMANA: ¿Sus emociones oscilan? Nadie tiene por qué enterarse.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: Puede que se retraiga frente a un exceso de demanda afectiva. Conviene no reabrir viejas heridas. Calle si no sabe qué decir.
DINERO: Cerrará tediosos trámites que estaban pendientes. No haga proyectos que requieran gran desgaste físico.
CLAVE DE LA SEMANA: Evite sacrificarse por quien nunca lo agradecerá.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: Ávido de experiencias, inicia una relación que tal vez no le convenga. Disfrute lo que tiene. Buena etapa para el encuentro.
DINERO: Son buenos tiempos para hacer nuevas asociaciones y también para darle espacio a su vocación. Pruebas.
CLAVE DE LA SEMANA: Si debe defender una causa justa, hacerlo en grupo es mejor.
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: Le costará hacerse entender. Desazón y algo de interferencia. No se descuide, estar atractivo mejorará su autoestima y su humor.
DINERO: Es momento de levantar cabeza. Si le molesta el trato de alguien puntual en su trabajo, hágalo saber.
CLAVE DE LA SEMANA: Es un error callar lo que le duele o molesta. Exprésese.
Otras noticias de Horóscopo de hoy
- 1
Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
- 2
Adiós a Pupy. La última elefanta del Ecoparque porteño murió en Brasil a los 176 días de haber sido liberada
- 3
La Cámara Nacional Electoral definió que Santilli encabece la lista de LLA en la Provincia
- 4
En qué canal pasan Argentina vs. México por el Mundial Sub 20 Chile 2025 hoy