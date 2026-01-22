Ir a la playa podría ser beneficioso para el cerebro, según expertos

Los paseos a la playa son una parte común de las vacaciones de muchas personas en el mundo. Algunos van para descansar, hacer ejercicio o divertirse en el mar.

Ahora, un grupo de expertos reveló que este tipo de lugares pueden beneficiar al cerebro a corto y largo plazo. El psicólogo ambiental Mat White lideró un estudio que encontró que las personas suelen encontrar reconfortantes los entornos que tienen elementos acuáticos.

Para esto, White y su equipo encuestaron a 4.255 personas en Inglaterra. Los resultados demostraron que los paisajes costeros evocaban más sentimientos de tranquilidad que otros.

Gracias a este trabajo, la autora Catherine Kelly empezó a investigar sobre el tema y publicó los resultados en el libro Espacios azules: cómo y por qué el agua puede hacerte sentir mejor.

Una investigación demostró que los paisajes costeros evocaban sentimientos de tranquilidad Shutterstock

Kelly tiene un Doctorado en Geografía Humana de la Universidad de Coventry y una licenciatura en Gestión del Estrés. Además, es investigadora de la Universidad de Brighton.

De acuerdo con la experta, visitar la playa tiene muchos beneficios para el cerebro y el bienestar general de las personas. Uno de ellos es que les ayuda a poner sus preocupaciones en perspectiva.

“Nos invita de una manera natural a dirigir nuestra atención hacia el horizonte. Hay una sensación de asombro, en la que obtenemos perspectiva sobre nuestros problemas y nos sentimos parte de algo más grande que nosotros mismos”, señaló Kelly.

Para los investigadores, la sensación de asombro que entrega la playa ayuda a relajarse. Esta teoría fue conocida por primera vez en 1989 y asegura que los paisajes que restauran la mente suelen ser los más “fascinantes”.

Aunque no hay suficientes estudios que lo demuestren, expertos también han apuntado a que las olas podrían asociarse a ondas cerebrales en frecuencias alfa, que ayudan a relajarse.

“Al pasar tiempo en estos entornos, estás obteniendo lo que llamamos ‘salud discreta’: disfrutar del aire libre, interactuar con el entorno físico, y eso también tiene algunos beneficios diferentes para la salud”, señaló la Dra. Sian Rees, científica marina de la Universidad de Plymouth, sobre las visitas al mar.

En la mente las olas podrían asociarse a ondas cerebrales en frecuencias alfa, que ayudan a relajarse Shutterstock

La actividad física y las relaciones personales

Los viajes al mar suelen incluir natación, surf u otro tipo de deportes. Uno de los beneficios de estas vacaciones sería precisamente la práctica de ejercicio físico. La revista Environmental Research publicó un estudio en 2020 en el que reveló que las personas suelen hacer más ejercicio cuando están en la playa que en otros escenarios de naturaleza.

Al mismo tiempo, investigadores han descubierto que las visitas al mar en familia podrían acercar más a sus integrantes y afianzar los vínculos.

Mat White se propuso estudiar el tema y en 2013 le pidió a varias familias con niños pequeños que contaran sus experiencias recientes en la playa. Los resultados mostraron que el tiempo compartido los unió más. Otros artículos académicos también han relacionado la playa con la facilidad de crear mayores vínculos sociales.

Los efectos positivos de estos viajes, en general, pueden relajar la mente y afianzar las relaciones, lo que a largo plazo puede repercutir en una mejor salud mental y mayor bienestar.