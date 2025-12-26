Posbióticos: ¿qué son y por qué está cambiando la forma de entender la salud digestiva?

En la actualidad, las enfermedades metabólicas y varios trastornos digestivos cada vez más activan las alarmas alrededor del mundo, esto producido por malos hábitos de alimentación y una baja difusión de la información sobre el cuidado intestinal.

Un metaanálisis publicado en Diabetes Research and Clinical Practice demuestra que entre el 12,5 % y el 31,4 % de la población adulta presenta síndrome metabólico, un conjunto de factores de riesgo que incluye aumento de grasa abdominal, alteraciones en los lípidos y en la presión arterial, asimismo generando resistencia a la insulina.

Bajo esa idea, nace ‘Posbion’, un producto que se posiciona como una opción moderna para cuidar el metabolismo y la salud intestinal. El posbiótico impulsado por las empresarias colombianas Beatriz Hincapié y Eliana Valencia, habría demostrado su eficacia a más de 50.000 personas en países como Estados Unidos, Ecuador, Perú y el Reino Unido ya han utilizado el producto, cuyo propósito central es intervenir en la microbiota intestinal y en la reducción de grasa intestina.

El propósito central del suplemento es intervenir en la microbiota intestinal y en la reducción de grasa intestina Alexey Tulenkov

“Por un lado, contribuye a regular los niveles de grasas circulantes en el organismo y, por otro, actúa sobre la vía IGF-1, una hormona relacionada con la insulina que ayuda a controlar el azúcar en la sangre, favoreciendo un mejor equilibrio glucémico y mayor sensibilidad a la insulina”, expone Eliana Valencia.

Igualmente, un estudio publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry, comenta que los posbióticos favorecen la modulación de procesos inflamatorios asociados al metabolismo energético, mejorando el uso de los nutrientes por parte del organismo.

Investigadores destacan su contribución en la producción de metabolitos beneficiosos, con relación a la regulación del apetito y una mejor adaptación a una dieta alta en grasas.

Con solo dos años en el mercado, Posbion (con el aval del Invima y la FDA), ha superado un indicador de satisfacción mayor al 90% en línea con el crecimiento mundial del mercado de posbióticos, que asimismo podría superar los $113.000 millones de dólares en 2029.

Este crecimiento está impulsado por consumidores que buscan soluciones complementarias para prevenir enfermedades crónicas y apoyar el metabolismo, más allá de los conocidos tratamientos tradicionales.

No se limitan solo al tratamiento de enfermedades, estos compuestos se posicionan como una herramienta complementaria y preventiva que ayuda a preservar el equilibrio interno, mantener un metabolismo eficiente y sostener la salud general entre las complicaciones de la actualidad.