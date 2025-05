La sutil señal en la yema de los dedos que puede ser indicativo de una enfermedad mortal

La comunidad médica ha hecho un llamado a que las personas estén atentas a los cambios en las yemas de los dedos, ya que esto puede ser una señal de que está desarrollando cáncer de pulmón, debido a que estas pueden presentar hinchazón, conocido médicamente como dedos en palillo de tambor.

Los signos habituales de cáncer de pulmón incluyen tos persistente y dificultad para respirar, pero los expertos ahora han identificado este síntoma inusual que también puede llegar a ser una advertencia.

Algunos científicos creen que este es el resultado de una serie de factores, incluidas sustancias liberadas por ciertos tumores pulmonares que inflaman los huesos de los dedos y sustancias químicas nocivas, las cuales son producidas por el cuerpo y que estimulan el desarrollo de esta enfermedad.

El expaciente de cáncer de pulmón e instructor de fitness, Brian Gemmel, comentó en una entrevista con The Mirror como uno de los síntomas fue el de los dedos en palillo de tambor; aunque esta suele ser una señal inusual, las personas deben estar pendientes.

“Hay que acudir al médico de cabecera; para eso está el médico. Se debe ir lo antes posible”, agregó Gemmel.

Además, relató que nunca tuvo tos y que el único síntoma que le había aparecido era el del hipocratismo en los dedos y, cuando fue al médico, este supo que le tenía que mandar hacer una serie de exámenes porque algo estaba mal en su cuerpo.

“Me sentía bien. No tosía sangre ni me faltaba el aire. Mi único síntoma era el hipocratismo en los dedos, donde todos los dedos se hinchan y al juntarlos no se ve ni un diamante”, manifestó.

Este es el inusual síntoma de pulmón

Un estudio realizado en el año 2012 por el médico Malay Sarka indicó que una de las principales causas de cáncer de pulmón es el hipocratismo digital y que este contribuye a casi el 90 por ciento de los casos.

Explicó que entre el 5 y el 15 por ciento de las personas que tienen esta enfermedad desarrollan uñas en palillo de tambor.

Según esta investigación, los dedos en palillo de tambor parecen ocurrir en diferentes etapas, ya que comienza en la base de la uña la cual se vuelve blanda y esponjosa, generalmente suele afectar ambas manos y provoca enrojecimiento de la piel.

“El ángulo entre el lecho ungueal y la piel justo debajo de la cutícula se hace notablemente más grande, lo que hace que la uña se curve más de lo habitual. La uña y la piel circundante lucirán brillantes y la uña tendrá crestas a lo largo de su longitud”, explicó Sarka.

Pero algo que deben tener en cuenta las personas es que no todos aquellos que tienen dedos en palillo de tambor padecen este cáncer, según ‘Cancer Research UK’.

Además, esta organización benéfica aconseja a aquellos quienes crean que la pueden tener que consulten al médico para que este les realice los exámenes correspondientes.

Estos son algunos síntomas de cáncer de pulmón

Según la Clínica Mayo, los síntomas habituales de cáncer de pulmón son:

Una tos reciente que no se va.

Dolor en el pecho.

Tos con sangre, incluso en pequeñas cantidades.

Ronquera.

Falta de aire.

Sibilancia.