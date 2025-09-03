¿Se puede usar vinagre de manzana para quitar verrugas en la piel? Estos son los riesgos que conlleva

Las verrugas comunes son pequeñas lesiones benignas de la piel, generadas por el virus del papiloma humano (VPH), que tienden a desarrollarse en zonas como las manos, el cuello, el rostro y los pies.

Aunque por lo general no suponen un peligro grave para la salud, su presencia puede resultar incómoda o poco estética para quienes las padecen.

La Clínica Mayo indica que estas formaciones cutáneas pueden desaparecer de manera espontánea en un plazo que va desde varios meses hasta algunos años. Sin embargo, muchas personas recurren a métodos caseros o tratamientos médicos con el fin de acelerar su desaparición.

Según la Clínica Mayo, “las verrugas comunes son causadas por el virus del papiloma humano o VPH. Hay más de 100 tipos de este virus común, pero solo algunos causan verrugas en las manos. Algunas cepas del virus del papiloma humano se propagan a través del contacto sexual, pero la mayoría de los tipos se contagia a través del contacto cutáneo casual o a través de objetos compartidos, como toallas o toallitas de baño”.

La respuesta del organismo frente al VPH varía de una persona a otra, por lo que no todos los individuos que entran en contacto con el virus desarrollan verrugas visibles.

No todos los individuos que entran en contacto con el virus desarrollan verrugas visibles Shutterstock

Riesgos del vinagre de manzana como remedio casero

Uno de los remedios caseros más populares para tratar verrugas es el vinagre de manzana. Esta sustancia contiene ácido acético, un componente químico que puede irritar y quemar el tejido de la verruga al entrar en contacto con la piel.

No obstante, hasta el momento no existen estudios científicos rigurosos que respalden su efectividad ni su seguridad como tratamiento para eliminar estas lesiones dérmicas. Su uso puede implicar riesgos significativos, especialmente si se aplica en áreas sensibles del cuerpo.

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al uso de vinagre de manzana sobre verrugas se encuentran:

Irritación intensa en la piel.

Quemaduras.

Cicatrices, sobre todo en áreas sensibles como el rostro.

Estas reacciones adversas pueden derivar en complicaciones estéticas o médicas que agravan el problema inicial, en lugar de resolverlo. Por esta razón, los especialistas recomiendan evitar el uso de tratamientos no comprobados científicamente, en especial aquellos que pueden comprometer la integridad de la piel.

Tratamientos dermatológicos con respaldo médico

Existen opciones terapéuticas seguras y eficaces que han sido validadas por la medicina dermatológica. Entre los tratamientos más utilizados se encuentran:

Crioterapia , que consiste en congelar la verruga con nitrógeno líquido para destruir el tejido afectado.

, que consiste en congelar la verruga con nitrógeno líquido para destruir el tejido afectado. Ácido salicílico , disponible en presentaciones como geles o parches de venta libre, que ayuda a remover capas de piel infectada de manera progresiva.

, disponible en presentaciones como geles o parches de venta libre, que ayuda a remover capas de piel infectada de manera progresiva. Electrocauterio , técnica en la que se emplea corriente eléctrica para eliminar la verruga mediante quemadura controlada.

, técnica en la que se emplea corriente eléctrica para eliminar la verruga mediante quemadura controlada. Láser dermatológico, un procedimiento que destruye el tejido mediante pulsos de luz concentrada.

En todos los casos, la recomendación médica es acudir a un dermatólogo para recibir una evaluación adecuada y determinar cuál es el tratamiento más conveniente según la ubicación, tipo y tamaño de la verruga.

Aunque en muchos casos, como en los fibromas blandos, no se requiere intervención médica por no implicar riesgos de salud, muchas personas optan por retirarlos debido a motivos estéticos o molestias físicas.