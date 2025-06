Una gastroenteróloga explica lo que ocurre en el cuerpo después de tragarse un chicle por error: ‘Es una barbaridad sin fundamento’

A lo largo del tiempo, algunas personas se han encargado de difundir información sobre los posibles daños o consecuencias que se producen luego de que alguien ingiera y se trague un chicle por error.

Sin embargo, la mayoría de estas afirmaciones no son ciertas, debido a que el producto no dura tantos años en el cuerpo como se cree popularmente, por el contrario, el chicle puede ser expulsado a través de las heces.

A pesar de que esta creencia ha pasado de una generación a otra, la doctora Lily González, gastroenteróloga de Gastro Health en Florida, explicó en la revista estadounidense ‘Parade’ lo que realmente ocurre en el organismo luego de comer este dulce.

De acuerdo con lo expresado por la especialista en el medio de comunicación, tragarse por equivocación un chicle no implica problemas graves para la salud y tampoco se queda atapado en el intestino por una temporada prolongada.

“Eso es una barbaridad sin fundamento”, destacó la profesional en la entrevista, haciendo referencia a la cantidad de teorías que han surgido alrededor del tema, especialmente por parte de las personas mayores.

Según González, el chicle, al igual que otros alimentos que no se digieren completamente dentro del sistema digestivo, transitan por el tracto para ser expulsados por el ano en las heces de forma natural.

Tragarse por equivocación un chicle no implica problemas graves para la salud

Sin embargo, la gastroenteróloga resaltó que en ocasiones los dulces de este tipo cuentan con una base resistente a las enzimas del cuerpo y no logra separarse en partes más pequeñas, a pesar de que pierde algunos azúcares.

“Los ciudadanos pueden estar seguros de que tragar chicle no significa que vaya a permanecer en el cuerpo durante años. No es recomendable, pero no es perjudicial”, agregó la especialista en medio de la conversación.

¿En qué momento el chicle se puede convertir en un problema?

La doctora considera que las únicas dos excepciones que se deben tener en cuenta al consumir alimentos que el cuerpo no puede procesar correctamente como el chicle, es si el incidente le ocurrió al bebé o si la persona sufre de problemas gastrointestinales importantes.

En caso de que alguna de estas no sean una razón, la profesional advierte que si alguien comienza a experimentar dolor abdominal, estreñimiento, sensación de plenitud extrema, cólicos o vómitos, lo mejor es consultar con un médico para evitar una posible obstrucción.