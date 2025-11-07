Una solución para la incontinencia: recursos para romper tabúes

Un entorno relajado y al aire libre, centrado en la salud y calidad de vida. En el Hipódromo de Palermo, la cita fue ideal: una gran oportunidad para acercar TENA al público, romper tabúes y generar una conversación abierta acerca de todo lo que muchas personas sienten pero no se atreven a compartir.

Es que los temas de cuidado íntimo y la incontinencia siguen siendo un tabú social, incluso entre mujeres jóvenes y adultas. La vergüenza es frecuente, y muchas personas que padecen incontinencia no saben bien con quién hablar o cómo abordar el tema.

Para eso, la firma instaló un “Expresómetro”, un gran mural para dejar mensajes con el eje: “¿Cuál es el secreto que no podes aguantar y necesitás contar?”. Allí, el mural se llenó de mensajes íntimos, algunos cómicos, confesiones, y otros temas que no siempre surgen en una conversación abierta.

Cada historia recuerda que las personas no están solas, y estas cosas le pasan a muchas otras. Lo importante es no sentirse limitado, y poder seguir siendo uno mismo.

“Es un tema tabú y hay que abrir la puerta para que la otra persona pueda contar su experiencia o lo que piensan. Lo que hacemos desde TENA es tomar cada temática como el bienestar, la menopausia, las cuestiones hormonales, y abrir canales para que nos puedan contar acerca de incontinencia o de otras preocupaciones”, explicó Karina Gallo, coordinadora de Marca de Inco.

La firma líder, un aliado silencioso

TENA es una marca líder en protección y absorción especialmente diseñada para la incontinencia, que acompaña a mujeres y hombres en todas las etapas de la vida, ofreciendo seguridad y confianza para que puedan seguir con sus actividades diarias sin interrupciones. Y en especial, sin vergüenza.

“Aún cuesta el tema, pero notamos que si invitas a la conversación, la gente se abre y cuenta lo que le pasa. Todavía es difícil concientizar acerca de por qué usar productos de incontinencia en vez de productos de menstruación. Realmente no es lo mismo. El de incontinencia tiene una tecnología especial, la descarga de orina es distinta que la descarga de menstruación. Pero notamos que mejoró mucho y ahora se habla mucho más del tema”, dijo Mariela Schteingart, Brand Manager Inco.

Karina agregó: “La incontinencia no es una enfermedad sino que es un síntoma y hay tratamientos. Siempre hay que consultar con el médico de cabecera. Pero nosotros acompañamos la condición en el día a día para que la gente siga su vida plenamente “.

Para mujeres que buscan soluciones prácticas y confiables para su cuidado íntimo, sin sentirse avergonzadas, TENA es una aliado ya que les permite hacer todo lo que les gusta, con confianza y sin preocupaciones.

Para conocer más acerca de los productos y consejos, podés encontrar más información en el sitio de TENA.

