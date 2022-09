Vapeadores sin nicotina y con vitaminas ¿son saludables?

Los vapes, vapeadores o cigarrillos electrónicos fueron diseñados como un sistema electrónico inhalador para simular el consumo de tabaco sin quemarlo directamente, diferenciándose del cigarrillo tradicional.

Actualmente son muy populares en el mundo, ya que en el mercado se pueden encontrar variedades en sabores, olores, esencias y colores.

Pero uno de los más populares y llamativos es el ‘vapeador saludable’ que, a diferencia del cigarrillo eléctrico tradicional, no contiene nicotina sino que maneja componentes con vitaminas, hormonas y aceites con esencias.

Las empresas que comercializan dichos productos afirman que son beneficiosos para la salud porque cuentan con diferentes combinaciones de ingredientes que ayudan a concentrarse, dormir e incluso a perder peso. Sin embargo, los presuntos beneficios del artículo no han sido corroborados por la ciencia y se encuentran en investigaciones para conocer qué tan ciertas son.

A diferencia del cigarrillo eléctrico tradicional, estos vapeadores no contienen nicotina sino que tienen componentes con vitaminas, hormonas y aceites con esencias EVA HAMBACH - AFP

Según un artículo de la ‘BBC’, “muchos de estos aditivos individualmente son suplementos considerados como seguros para su consumo. Pero la gran mayoría no han sido probados para determinar si son seguros para su inhalación y que no conllevan riesgos de daños a largo plazo y como los “vapes saludables” no contienen nicotina, evaden a las autoridades reguladoras”.

¿Los vapeadores contienen vitaminas?

Según quienes los comercializan, uno de los componentes de los vapeadores son las vitaminas C y B12, un grupo de sustancias necesarias para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo en el ser humano.

La vitamina C cuenta con beneficios universalmente conocidos, pero se ha demostrado que, en altas dosis, aumenta el riesgo de muerte en personas con sepsis (respuesta abrumadora y extrema de su cuerpo a una infección).

Por otro lado la vitamina B12 es importante para el metabolismo de proteínas, la formación de glóbulos rojos en la sangre y el mantenimiento del sistema nervioso central, pero no está comprobado ni hay evidencia que respalde algún tipo de beneficio en personas con niveles normales de esta sustancia.

Además, como hay ausencia de pruebas respecto a la seguridad o la eficacia de la B12 cuando es inhalada a través del vapeador, es incierto si funciona de la misma manera al ser inhalada que al ser ingerida o inyectada.

En algunos casos, los vapeadores también contienen otros componentes como el cardo mariano, melatonina (una hormona), té verde y una variedad de aceites con esencias que, según sus creadores, al combinarlos se dan resultados que contribuyen positivamente a quienes lo utilizan, algo que tampoco ha sido comprobado científicamente.

Por el momento los investigadores no tienen certeza sobre las consecuencias de su consumo a largo plazo Shutterstock

Para tener en cuenta

Los también llamados ‘difusores de suplementos nutricionales’ llevan muy poco tiempo en el mercado, por lo que los investigadores no tienen certeza sobre las consecuencias de su consumo a largo plazo.

Lo que sí es claro, según la ‘BBC’, es que “la exposición a corto plazo de algunos de sus componentes puede dañar los pulmones, por lo que su uso prolongado puede suponer un riesgo muy grave, que inclina la balanza en contra de su uso”.