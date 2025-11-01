A partir de un aviso del FBI, fue detenido un adolescente que amenazaba con cometer una masacre en una escuela

La Policía Federal Argentina (PFA) allanó una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires desde la cual se habrían emitido amenazas vinculadas con la intención de cometer un atentado masivo contra un establecimiento educativo. Este procedimiento, supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, se llevó a cabo en el marco de la prevención de actos de índole terrorista y fue ejecutado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA, según se indicó en un comunicado de la mencionada fuerza de seguridad federal.

La investigación se inició a partir de un informe remitido por la delegación del Federal Bureau of Investigation (FBI) de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo de Horacio Azzolin.

El reporte “alertaba sobre la existencia de un usuario en una conocida red social de posteos y mensajería, quien había manifestado su intención de realizar un tiroteo en una institución escolar”, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

Ante esta situación, las autoridades fiscales dieron intervención al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA con el objetivo de identificar al responsable y prevenir la amenaza. El personal especializado de dicha unidad llevó adelante diversas tareas que lograron establecer que el presunto autor sería un joven de 16 años, domiciliado en el barrio porteño de Caballito.

Durante la pesquisa, los investigadores determinaron que el adolescente “mostraba una marcada admiración por el régimen nazi, y que en ocasiones había glorificado a distintos atacantes múltiples o ‘asesinos en masa’, además de exaltar conductas violentas”.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de María Romilda Servini, ordenó el allanamiento del domicilio ubicado sobre la avenida Juan Bautista Alberdi. En el operativo, efectivos de la PFA identificaron al joven, que se encontraba junto a su familia, y secuestraron varios elementos de interés para el avance de la causa.

Fueron incautadas varias réplicas de armas de fuego (entre ellas, pistolas, un revólver y un subfusil), dos cuchillos, municiones, gas pimienta, botellas tipo “molotov”, dos teléfonos celulares, una notebook, un pendrive y cuadernos con anotaciones. Se destacó que la réplica del subfusil presentaba “inscripciones con los nombres de reconocidos tiradores en masa, como Brenton Tarrant y Anders Breivik, de acuerdo con la información consignada por la agencia Noticias Argentinas.

Además, los agentes hallaron un escrito en el que el investigado describía un plan de ataque previsto para noviembre. Dicho plan “contemplaba realizar una amenaza en un shopping cercano al colegio, ingresar posteriormente al establecimiento, simular ser policía, aislar a los alumnos en las aulas y ejecutar un tiroteo, con la intención de provocar un hecho de extrema violencia”.

El joven, de 16 años y nacionalidad argentina, quedó a disposición de la magistrada, quien ordenó su traslado al Cuerpo Médico Forense para una evaluación psiquiátrica. La causa judicial fue caratulada como “intimidación pública”.