Allanaron un taller clandestino en Monte Castro y rescataron a 20 personas que sufrían explotación laboral

Personal de la División de Trata de Personas de la Policía de la Ciudad allanó este miércoles un taller clandestino de costura donde 20 personas trabajaban y vivían en condiciones inhumanas en el barrio porteño de Monte Castro. Había siete menores de edad y víctimas extranjeras. Un hombre de 37 años y una mujer de 45, ambos de nacionalidad boliviana, fueron detenidos.

El operativo se realizó cerca de las 10 en la casa ubicada en Bahía Blanca y Arregui, a pocas cuadras del estadio del Club Atlético All Boys, y se inició tras varios meses de investigación por una denuncia anónima que llegó al 911. Imágenes capturadas por LN+ mostraron que, durante el allanamiento, había ropa colgada en la terraza del lugar.

El taller clandestino allanado en Monte Castro

Las víctimas eran forzadas a la producción de ropa bajo la modalidad conocida como “cama caliente”. Esto significa que dormían en turnos rotativos para continuar con el trabajo a toda hora. Los efectivos allanaron colchones tirados que estaban separados por telas.

Trabajaban bajo la modalidad "cama caliente" Captura LN+

Descubrieron a 13 mayores y siete menores de edad durante el allanamiento, la mayoría de ellos de nacionalidad boliviana. Fuentes cercanas a la investigación revelaron que las víctimas vivían en condiciones inhumanas, sin una llave que les permita entrar o salir a voluntad, y con trabajo constante ya que dormían al lado de las máquinas de coser.

El taller clandestino allanado en Monte Castro

La policía secuestró 23 máquinas de coser, además de celulares, documentación, cuadernos con anotaciones vinculadas a la explotación laboral y otros elementos de importancia para la causa.

Del operativo también participó personal de la Gerencia Operativa del Centro de Asistencia a la Víctima, la Dirección General de Protección Familiar contra la Violencia-Área Trata del Ministerio de Justicia de la Ciudad, Migraciones y la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional en lo Federal 11, subrogado por el juez Ariel Lijo, ante la Secretaría 21 de Carolina Lores Arnaiz.

Allanaron un taller clandestino en Monte Castro y rescataron a 18 personas que sufrian explotacion laboral

En diálogo con LN+, el comisario Pedro Salvarezza brindó detalles de la investigación. “Surgió hace algunos meses, a principio de año. Se originó por una denuncia al 911 y a la línea 145, específica de trata de personas. De esa investigación se pudo determinar que personas extranjeras de nacionalidad boliviana se encontraban trabajando en este taller que no estaba habilitado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene muchas falencias”, expresó.

Sumó que los menores de edad están siendo tratados por el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes y van a ser resguardados. El hombre y la mujer que manejaban el taller fueron imputados por la Ley de Trata.