A plena luz del día: un prefecto se tiroteó con motochorros, recibió tres balazos e hirió a un ladrón de solo 16 años

En el conurbano bonaerense se repite un patrón que se volvió habitual desde comienzos del año: efectivos de fuerzas de seguridad que, estando de civil, se enfrentan a ladrones armados en plena calle cuando intentan robarles. En los dos primeros meses ya murieron cuatro agentes en situaciones similares, sorprendidos cuando iban o volvían del trabajo. En Lanús, esa secuencia volvió a aparecer en la tarde de ayer cuando el cabo primero de la Prefectura Naval Argentina Lucas Iván Cáceres fue atacado por dos motochorros y respondió con su arma reglamentaria.

El hecho ocurrió cerca de las 16, en la intersección de la avenida Rivadavia y Liniers, cuando Cáceres circulaba en su motocicleta Honda XR blanca y roja y fue interceptado por dos delincuentes que se movilizaban en una moto tipo enduro del mismo color. A metros de él, un padre y su hijo estaban en la vereda y quedaron en medio del tiroteo. Un automovilista que pasaba por el lugar debió frenar de golpe y dar marcha atrás para resguardarse.

La secuencia completa: el lugar del ataque, la huida y el operativo tras el enfrentamiento en Lanús

Durante el enfrentamiento, el prefecto recibió tres disparos: uno en la pierna izquierda, otro en la zona intercostal y un tercero en el antebrazo izquierdo. Un vecino lo trasladó en su auto al Hospital Evita, donde ingresó consciente. Imágenes de las cámaras de seguridad registraron cómo uno de los asaltantes, herido, se subió a la moto en la que lo esperaba su cómplice y escapó en dirección hacia la ciudad de Buenos Aires.

Poco después, en la Unidad de Pronta Atención (UPA) N° 3 de Villa Diamante ingresó un adolescente de 16 años con una herida de arma de fuego en la pierna. Por sus características físicas y su vestimenta, los investigadores de la SubDDI Avellaneda-Lanús de la policía bonaerense lo identificaron como uno de los atacantes de Cáceres. Fue aprehendido y, más tarde, derivado al Hospital Evita bajo custodia policial. El representante del Ministerio Público Fiscal bonaerense dispuso el secuestro de las prendas que llevaba y la realización del dermotest, que arrojó resultado positivo. Luego será trasladado al Instituto de Menores Almafuerte, en La Plata.

Así quedó la esquina de Lanús donde un prefecto se enfrentó con motochorros a plena luz del día

La Policía bonaerense también detuvo a Fernando González, de 18 años, alias Ratón, señalado como el conductor de la moto y segundo implicado en el hecho. El procedimiento estuvo a cargo de la SubDDI Avellaneda-Lanús en una causa por tentativa de homicidio agravado y tentativa de robo agravado, con intervención de la justicia de adultos y menores de Lomas de Zamora. Su detención se concretó ayer después de un allanamiento ordenado por la fiscalía, tras el análisis de cámaras de seguridad y testimonios recolectados.

Cáceres quedó internado en estado reservado en el Hospital Evita y fue intervenido quirúrgicamente. Luego fue trasladado al Hospital Sirio Libanés, donde debió ser operado nuevamente por una hemorragia en el pulmón derecho. Tras esa intervención, evolucionó de manera favorable.