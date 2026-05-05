Detuvieron a un abogado vinculado al caso Loan por el niño de 6 años que había desaparecido en Corrientes

La Justicia de Corrientes detuvo el lunes por la noche a un abogado acusado de haber ayudado a escapar al padre de N., el niño de seis años que había sido visto por última vez el domingo junto a su progenitor, Josias Santos Regis. Finalmente, este martes por la mañana, la familia confirmó que encontró al menor y la policía detuvo al padre.

Según la disposición judicial, José Codazzi está sindicado de haber actuado en maniobras que permitieron la fuga del padre de la localidad de Esquina, en la provincia de Corrientes. El hombre, de nacionalidad brasileña, es investigado también por una causa previa por un presunto intento de homicidio y un tiroteo.

Codazzi, según El Litoral, estuvo involucrado en otro caso relacionado con la desaparición de un menor: fue abogado de Laudelina Peña, tía de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que desapareció el 13 de junio de 2024 cerca de 9 de Julio, en la misma provincia.

Tras esta causa, fue procesado por el delito de peculado (apropiación o utilización indebida de fondos de la administración pública) cometido durante su gestión como interventor del Registro del Automotor de Esquina. La Cámara Federal de Corrientes confirmó el procesamiento, según consignaron los medios locales.

El menor y el padre que se lo había llevado

A partir de la desaparición del niño de seis años, el Ministerio de Seguridad de la Nación había emitido este lunes por la tarde una Alerta Sofía. Este es un mecanismo de emergencia rápida impulsado por la cartera conducida por Alejandra Monteoliva y diseñado para activar de forma inmediata la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuando se considera que su vida puede estar en una situación de alto riesgo inminente. Su objetivo principal es acelerar la localización mediante la intervención coordinada de distintas áreas y fuerzas de seguridad.

La denuncia sobre la desaparición del niño había sido radicada por la madre del menor y ex pareja del padre, Mariana Riquelme. La mujer expresó su angustia y contó que el hombre lo retiró al mediodía para almorzar y luego pasaron por su casa con la intención de ir a pescar.

“A la noche empezó a llamarme, yo no lo atendía, estaba en una reunión con mis amigos. A las 21, lo llamé para saber dónde estaba mi hijo para ir a buscarlo, pero no me respondió”, contó en diálogo con Radio Dos.

El niño había desaparecido el domingo pasado

La mujer había descartado la posible huida de su expareja a Brasil “porque no tiene nada ahí”. Asimismo, comentó que permitía que el hombre, a quien denunció por “actitudes violentas”, pasara el día con su hijo. “Él estaba de ilegal acá, yo pedí que lo deporten, pero nadie hizo nada, yo no estaba tranquila porque él tenía acciones violentas conmigo, entraba a mi casa, hacía lo que quería”, cuestionó y agregó que tiene otro hijo con el hombre buscado por la justicia.

Finalmente, el niño N. apareció este lunes por la mañana junto a su padre, según confirmó su abuelo, Juan Ramón, quien también reveló que el padre del menor se encuentra detenido. El domingo se había desplegado un amplio operativo de búsqueda tras perderse su rastro en la ciudad de Esquina.