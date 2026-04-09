Abusó de una paciente: la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena para un cirujano

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena por abuso sexual a un médico cirujano que fue encontrado culpable de haber abusado sexualmente de una paciente, en la provincia de Chubut.

Así lo informaron fuentes del máximo tribunal. El ataque sexual, según el expediente judicial, ocurrió el 13 de octubre de 2021. Todo sucedió cuando la víctima se sentía muy dolorida y le envió un mensaje al médico cirujano Manuel Flores Delgado, a quién conocía porque había trabajado en su clínica entre 2009 y 2011.

El cirujano citó a la paciente para esa misma tarde. El consultorio estaba cerrado y, al llegar, el médico abrió la puerta e ingresaron juntos. Flores Delgado le indicó que se recostara en la camilla para hacerle una ecografía.

En ese contexto, al revisarla, el cirujano le dijo a la paciente que tenía un quiste ovárico. La mujer fue al baño y al volver el profesional le explicó que debía hacerle una ecografía en la vejiga, pero en esa oportunidad “aprovechando la situación de poder que le daba la situación”, le introdujo los dedos en la vagina mientras la sostenía con su otra mano en el pecho sin poder moverse.

La víctima logró zafarse e irse del lugar. La mujer denunció penalmente al profesional un mes después.

“Un jurado popular lo encontró no culpable de abuso sexual con acceso carnal y lo condenó por abuso sexual simple. La pena fijada fue de dos años de prisión en suspenso. La defensa planteó la suspensión de juicio a prueba, pero la Cámara Penal de Comodoro Rivadavia lo rechazó por extemporáneo”, dijeron desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La defensa también cuestionó la resolución al considerarla arbitraria y el monto de la pena, en distintas instancias de la justicia chubutense. En todas, el planteo fue desestimado

La defensa llegó en queja a la Corte Suprema de la Nación. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron inadmisible la presentación.