Antes de que el Tribunal de Enjuiciamiento de Chubut diera a conocer el veredicto del jury, la magistrada penal de Comodoro Rivadavia Mariel Suárez, conocida como la “jueza de los besos”, como la empezaron a llamar después de que se difundiera una filmación de una situación de intimidad con un preso condenado a prisión perpetua durante una visita a una cárcel Trelew, se defendió y afirmó: “Considero que no realicé ninguna falta. No me aproveché de mi cargo”. Sus palabras no alcanzaron. Por mayoría, fue destituida por mal desempeño.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. El presidente del Tribunal de Enjuiciamiento y ministro del Tribunal Superior de Justicia de Chubut, Daniel Báez, la diputada provincial Claudia Williams y el abogado Miguel Ángel Barletta votaron por la destitución. Los votos en minoría fueron de la legisladora Selva Mónica Saso y de la abogada María Florencia Góngora.

Los hechos sucedieron el 29 de diciembre pasado en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew, en Chubut, donde está detenido Cristian Bustos, apodado Mai. Un día antes, el tribunal que integra Suárez, con los votos de las juezas María Laura Martini y María Ximena Miranda Nastovitch, lo había condenado a la pena de prisión perpetua por el homicidio del policía Leandro Roberts, crimen ocurrido el 8 de marzo de 2009. Ella votó en disidencia y se opuso a la aplicación de la pena máxima.

“En los alegatos, la comisión acusadora del Consejo de la Magistratura ratificó la totalidad de los cargos expuestos a lo largo del proceso, en cuanto a imparcialidad de la magistrada, respecto a su desempeñodurante el juicio contra Mai Bustos, que se realizó en la ciudad de Esquel en diciembre de 2021, como así también el hecho de falsear la verdad retrasando actos propios de su función al ausentarse de su jurisdicción estando de guardia. Por último, se ratificó la acusación por la conducta indecorosa demostrada por Suárez en ocasión de la visita a Mai Bustos”, según se informó en jusnoticias.juschubut.gov.ar, el sitio de noticias del Poder Judicial de Chubut.

Para los acusadores, Jorge Luis Früchtenicht, integrante del Consejo de la Magistratura en representación de los magistrados, y Manuel Burgueño Ibarguren, consejero en representación de los abogados, “la conducta desplegada por la jueza Suárez configuró la causal de mal desempeño y pidieron su destitución”, explicaron las fuentes consultadas.

Antes del veredicto del jury, la jueza Suárez hizo uso de la palabra

Ayer, durante su exposición, la jueza Suárez sostuvo que la filmación que registró su encuentro con Bustos fue “ilegal” y contó que a partir de la difusión de la grabación se ganó el mote de “la jueza del beso” o la “jueza besuqera” que “afectó su dignidad”.

Según el sumario interno que en su momento inició el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut, Un día después de la sentencia dictada por el tribunal que ella presidida, y fuera del horario de visitas, Suárez se hizo presente en el penal para visitar a Bustos. La excusa del encuentro fue una cuestión “literaria”. La magistrada explicó que escribía un libro y necesitaba una entrevista con el homicida.

“Una vez concertado el encuentro, el mismo se desarrolló de una manera deslucida y desajustada al cargo de juez que detenta la letrada, en razón de que durante el mismo -habiendo sillas y escritorio en el recinto- se ‘sentaron en el piso de manera contigua, con mucha proximidad entre ambos mientras conversaban, se besaban, él acarició su cabello y la doctora tomó fotografías del tipo selfie con un teléfono celular”, según la descripción del hecho en el sumario.

La jueza Mariel Suárez y Mai Bustos

Según el sitio de noticias del Poder Judicial de Chubut, en la última audiencia del jury, el defensor general alterno, Jorge Benesperi, y Suárez “rechazaron los términos de la acusación y aseguraron que la magistrada no se apartó de sus funciones durante y con posterioridad al juicio a Bustos. Argumentaron que todo el proceso se basó en la difusión de un video registrado y difundido de manera ilegal”.

“El video lo hace todo ilegal. No agravie. Considero que no hice ninguna falta”, dijo Suárez, antes de escuchar el veredicto de destitución.

