Activistas de Greenpeace se treparon al Monumento de los dos Congresos en rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares
Se desplegó un operativo policial poco después de las 6
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Un operativo policial se desplegó este miércoles poco después de las 6 cuando activistas de Greenpeace se treparon al monumento ubicado frente al Congreso Nacional para protestar contra la reforma de la Ley de Glaciares, que se tratará hoy en la Cámara de Diputados.
Son nueve activistas los que atravesaron las rejas de la plaza para treparse de la escultura. Dos de ellos se colgaron con un arnés e instalaron un cartel de Greenpeace que dice: “Diputados, no traicionen a los argentinos”.
Según pudo saber LA NACION de fuentes policiales, los agentes fueron asignados al área del Monumento a los Dos Congresos. Primero fueron identificados siete de los activistas y se solicitó a los Bomberos colaboración para identificar a los otros dos, que estuvieron más tiempo trepados a la escultura.
Las nueve personas fueron detenidas por orden de la Fiscalía, confirmaron fuentes oficiales.
AHORA— Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) April 8, 2026
Diputados: no traicionen a los argentinos
¡La Ley de Glaciares no se toca! pic.twitter.com/Liv0fv89Z5
Por otra parte, otros activistas se sentaron delante de las rejas con ropa naranja y exhibieron un cartel con el mensaje “La ley de Glaciares no se toca”.
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