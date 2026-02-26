Tras la detención de activistas de Greenpeace, siguen las protestas frente al Congreso contra la reforma de la Ley de Glaciares

El tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares, promovida en el Senado por el oficialismo con el aval político de varios gobernadores, provocó cuestionamientos de distintos sectores durante la jornada. Una intervención de Greenpeace en las escalinatas del Congreso por la mañana, que terminó con los activistas detenidos, y la convocatoria de nuevas protestas por la tarde corporizaron las críticas a una iniciativa que los ambientalistas consideran favorable solamente para la actividad minera.

“Senadores: no se caguen (sic) en el agua”, decía una pancarta amarilla de Greenpeace en las escalinatas del Congreso, en la antesala del debate por la reforma a la Ley de Glaciares. Un grupo de activistas de la organización ambientalista saltó una de las rejas del edificio y montó una protesta antes de ser detenidos por la Policía Federal.

La intervención, según dijeron en la organización, “se trató de una acción de resistencia pacífica cuyo objetivo es visibilizar la gravedad de la reforma”. Además de la pancarta, contó con activistas disfrazados de senadores que se sentaron en ‘inodoros’ sobre la escalinata del Palacio Legislativo. Cuando los cronistas en el lugar se disponían a cubrir el hecho, fueron agredidos por efectivos policiales.

Activistas de Greenpeace fueron detenidos tras realizar una intervención en el ingreso del Congreso. MARTIN KATZ

Mientras el proyecto de reforma se estaba debatiendo en el Senado por la tarde, continuaron las protestas de grupos ambientalistas en el marco de una convocatoria de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS), bajo la consigna “La Ley de Glaciares no se toca”.

Hacia las 16 se dieron cita diversas organizaciones políticas, sociales, ambientalistas y de derechos humanos a la Plaza del Congreso frente al parlamento.

Entre las organizaciones se encontraban la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), parte del Frente de Izquierda. En la reja del Monumento a los Dos Congresos se colgaron varios carteles y pancartas para la ocasión.

Algunos de los carteles que se colgaron en las rejas del monumento a los Dos Congresos Santiago Filipuzzi

“La Ley de Glaciares protege el agua, los territorios y la vida, porque son estos espacios los que juegan un rol fundamental para combatir el cambio climático. Acá se están jugando los intereses de las corporaciones contra la vida de las poblaciones, que quieren avanzar con sus proyectos de megaminería con el visto bueno de los gobernadores”, dijo Celeste Fierro, exlegisladora porteña y referente del MST.