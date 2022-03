Advirtió la DEA a funcionarios argentinos sobre los riesgos del fentanilo mezclado en dosis de cocaína

En busca de potenciar la relación la relación entre las agencias norteamericanas y las fuerzas federales y provinciales argentinas, agentes que forman parte de los equipos de trabajo de la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires expusieron sus opiniones frente a los ministros de las áreas de prevención del delito que pocos minutos antes habían participado en la primera reunión anual del Consejo de Seguridad Interior. Y rápido se escuchó la advertencia sobre los riesgos que provoca la “moda” adoptada por vendedores de drogas de mezclar fentanilo con cocaína.

Ese alerta tiene un impacto local, ya que un derivado de ese opioide fue la causa que generó el mes pasado la muerte de 24 consumidores y llevó a terapia intensiva a otro centenar de personas, en una situación en la que aún no queda en claro por qué los dealers incorporaron el carfentanilo en las dosis de cocaína. Uno de los analistas de la Drug Enforcement Administration (DEA), Richard Candelaria, brindó la explicación apoyada en la experiencia de casos en su país: “Es por dinero”.

Sustentó esa frase con los datos que emergen del mercado ilegal de drogas en los Estados Unidos. Allí el fentanilo sintético puede conseguirse el kilo por US$ 1800, mientras que igual cantidad de cocaína alcanza un valor de US$ 35.000. En una mezcla en proporciones de 9 a 1, los narcos obtienen una ganancia de US$ 300.000 cada diez kilos vendidos en la calle. La suerte del consumidor poco les importa.

Y detalló que entre 2019 y 2020 crecieron en los Estados Unidos 26% las muertes vinculadas con el uso de cocaína. Los laboratorios forenses encontraron rastros de fetanilo en los cuerpos analizados.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y los jefes de las cuatro fuerzas federales tomaron nota del peligro advertido en la charla que se realizó en el salón El Mirador del CCK, donde en la mañana el presidente Alberto Fernández, acompañado por gobernadores, inauguró la reunión del Consejo de Seguridad Interior .

El presidente Alberto Fernández inauguró la reunión del Consejo de Seguridad Interior Silvana Colombo

El funcionario nacional había mostrado el interés que tenía en que los agentes norteamericanos compartiesen ese contacto con los ministros provinciales. “Es una jornada altamente positiva. Podemos hablar con quienes están trabajando en estos temas y nos pueden aportar su experiencia”, dijo Fernández.

Quienes conocen el pensamiento del ministro de Seguridad afirman que uno de sus primeros pedidos a la Casa Rosada fue fortalecer el vínculo con las agencias norteamericanas. “FBI, DEA, CIA, Homeland Security, trabajamos con todos. Es como escuchar al hermano mayor que tiene más experiencia de uno. En estos temas no se puede cortar uno solo, hay que colaborar”, definió un colaborador de Fernández.

La relación entre las fuerzas argentinas y la DEA fue detallada por Kevin Wood, agregado adjunto de esa agencia norteamericana en Buenos Aires. En este momento operan dos task force en nuestro país. Una tiene su base en Salta y la otra en Posadas. Están integradas por personal de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la policía de Salta y la policía de Misiones. “Es muy importante para nosotros trabajar con las fuerzas estatales y locales, porque son las que conocen el lugar”, comentó Wood.

Ese funcionario norteamericano señaló que los primeros equipos combinados en la frontera norte fueron formados a comienzos de los años 2000. Esa experiencia de trabajo fue con la Gendarmería, pero luego se interrumpió ese trabajo. Volvieron a integrarse a partir de 2016 y ahora se lleva adelante un proyecto para incorporar otras tres task force integradas por agentes norteamericanos y las fuerzas argentinas.

El ministro Aníbal Fernández se reunió con miembros de la DEA y FBI

La colaboración internacional no es solo con las agencias de los Estados Unidos, sino que el intercambio de información es constante con otros delegados de fuerzas de seguridad extrajeras. Así lo ratificó también Marco Di Maggio, agregado del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado de Italia. Contó el oficial de los Carabineros la forma en que las cuatro alas de la mafia italiana se expandieron en el mundo. Informó que unos 400 grupos criminales tienen contacto con las organizaciones italianas, conexiones que llegan a partir del volumen del negocio ilegal, estimado en 138 mil millones de euros al año.

Reveló que escuchas telefónicas señalaron que el sector con mayor capacidad de mando, denominado La Santa, tuvo reuniones en la Argentina Fue -según agregó Di Maggio- la primera vez que se detectó un encuentro de ese grupo fuera del territorio italiano.

Las advertencias de los expertos internacionales fueron escuchadas por aquellos que tienen poder de decisión en las estrategias locales contra el delito. También por jueces y fiscales invitados a esa exposición en la que también hablaron especialistas argentinos. El juez federal Adrián González Chavay -con jurisdicción en Zárate-Campana- explicó, por ejemplo, la confianza personal que debe construirse entre investigadores y funcionarios judiciales para avanzar en casos de entregadas controladas, mientras que el fiscal Diego Iglesias, detalló el trabajo de la Procunar. También contaron sus experiencias en el combate contra las drogas el comandante José María Váldez y el comisionado Maximiliano Lencina, de la Gendarmería y la PSA, res