Afterlife: un perro de olfato muy fino, dealers sorprendidos y “trapitos” atrapados in fraganti: perlas de una noche de fiesta electrónica

escuchar

Hubo fiesta total en Mandarine Park, con lleno total durante tres noches consecutivas por el megaevento de música electrónica Afterlife. Hubo, también, operativos de prevención en los alrededores del predio de Punta Carrasco. Uno de los perros de la Policía de la Ciudad entrenados en la detección de narcóticos mostró otra vez su infalibilidad: detectó dosis de éxtasis, ketamina, cocaína rosa y marihuana “cristal”. Los uniformados también hicieron lo suyo: labraron más de 60 infracciones a “trapitos” por el cuidado compulsivo e ilegal de vehículos estacionados, mayormente, en veredas de la Costanera Norte.

Según informaron fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, hubo 30 personas demoradas por infracción a la ley 23.737 de estupefacientes. Los procedimientos fueron realizados entre el jueves y el sábado por efectivos de la División Investigación Drogas de Diseño y Precursores de la Policía de la Ciudad, en el complejo ubicado en la avenida Rafael Obligado al 2200, en articulación con el Área de Flagrancia de la Unidad Fiscal Norte.

Operativos de Seguridad en Costa Salguero, durante la fiesta electrónica Afterlife Prensa Policía de la Ciudad

En total, durante las diferentes requisas, fueron secuestradas 19 pastillas de éxtasis, dosis de marihuana “cristal”, ketamina, tusi, cocaína y metanfetamina.

Operativos de Seguridad en Costa Salguero, durante la fiesta electrónica Afterlife Prensa Policía de la Ciudad

Además, efectivos del departamento Contravenciones y Faltas labraron más de 60 actas contravencionales en inmediaciones a la fiesta por infracción al artículo 92, vinculado al cuidado de coches sin autorización legal.

Operativos de Seguridad en Costa Salguero, durante la fiesta electrónica Afterlife Prensa Policía de la Ciudad

Al margen, no hubo otros incidentes, y decenas de miles de personas disfrutaron, el 6, 7 y 8 de abril, del encuentro de música electrónica creado por el dúo Tale Of Us, de los italianos Carmine Conte y Matteo Milleri.

Operativos de Seguridad en Costa Salguero, durante la fiesta electrónica Afterlife Prensa Policía de la Ciudad

LA NACION