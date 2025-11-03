Alcohol, velocidad y un apellido ligado a la noche: quién es el joven que conducía la Amarok en la tragedia

El viernes terminó en tragedia en José C. Paz. En la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza, una camioneta Volkswagen Amarok negra impactó contra un Renault 12 en el que viajaban cinco personas. El choque fue tan violento que el matrimonio que iba en el auto falleció en el acto. Sus tres hijos, de 7, 11 y 14 años, quedaron atrapados entre los hierros retorcidos y debieron ser rescatados por los bomberos. La mayor permanece internada en grave estado.

Detrás del volante de la Amarok estaba Michael Carballo, un joven de 18 años que no pasó inadvertido en la escena. No solo por la magnitud del siniestro, sino por su identidad: es hijo del dueño de Tornado, un boliche muy conocido en la zona. Según confirmaron fuentes judiciales y policiales, Carballo había consumido alcohol antes de conducir. El test realizado en el lugar arrojó un resultado alarmante: 3,01 gramos de alcohol en sangre. Esto supera ampliamente el límite bonaerense donde rige la Ley de Alcohol Cero.

El impacto ocurrió alrededor de las 23.30, a metros de una plaza con juegos infantiles. Testigos indicaron que la Amarok circulaba a gran velocidad, por encima de los 100 kilómetros por hora. La violencia del choque fue tal que uno de los adultos salió despedido del vehículo.

El Renault 12 en el que viajaban sus cinco ocupantes fue embestido por una Amarok negra captura de redes

Renzo Benítez y Eliana Martínez, padre y madre de los niños, murieron en el acto. Los menores sufrieron múltiples traumatismos y fueron trasladados primero a centros de salud cercanos y luego a hospitales especializados en pediatría: el Gutiérrez y el Garrahan. Mientras tanto, Carballo fue asistido en el lugar y quedó aprehendido. La fiscalía N° 4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, lo imputó por doble homicidio culposo agravado y lesiones.

¿Quién es Michael Carballo? Hasta ahora, su nombre estaba asociado al ambiente nocturno. Según fuentes locales, suele moverse en el círculo de relaciones públicas de Tornado, el boliche que administra su familia.

El conductor de la camioneta fue asistido en el lugar y se le realizaron análisis de sangre y orina que arrojaron que presentaba 3,01 gramos de alcohol en sangre captura de redes

El caso generó conmoción en José C. Paz. La Secretaría de Gobierno y la Dirección General de Cultos del municipio emitieron un comunicado en el que lamentaron la pérdida del matrimonio y pidieron por la recuperación de los niños. En el texto, calificaron el hecho como “la criminal irresponsabilidad vial provocada por un borracho al volante”.