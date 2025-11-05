Allanaron uno de los escuadrones más importantes de la Gendarmería

La Justicia allanó el Escuadrón 52 de la Gendarmería Nacional por una causa vinculada con la participación de integrantes de ese destacamento en el tráfico de drogas. Se trata de una de las dependencias más importante en el esquema de prevención del delito en la frontera norte, que despliega controles en la estratégica ruta nacional 34, en el eje entre Salvador Mazza a pasos de Bolivia y Orán. No solo se buscaron pruebas en las oficinas, sino que también se llevó adelante un registro en la vivienda del jefe del escuadrón.

Si bien no se tomaron inmediatas medidas luego del procedimiento encabezado el pasado lunes por la fiscal federal de Tartagal, Lucía Orsetti, trascendió que uno de los objetivos del operativo fue comprobar la cantidad de cocaína que está bajo custodia de esa dependencia luego de diferentes incautaciones, ya que se sospecha el desvío de parte de las sustancias secuestradas.

La investigación comenzó en mayo pasado, cuando dos suboficiales de la Gendarmería fueron detenidos por participar del transporte de 161 kilos de cocaína. Ese cargamento fue interceptado en la ruta nacional N° 34, pero por personal del Escuadrón 54 Aguaray, que frenaron la marcha de una camioneta en la que se habían ocultado los paquetes con la droga. En ese momento fueron detenidos el conductor del vehículo y su acompañante, pero la posterior investigación a cargo de la fiscal Orsetti permitió identificar a otros miembros de la organización delictiva, entre ellos, un cabo y un sargento de la Gendarmería.

Uno de esos uniformados fue arrestado algunos días después dentro del Escuadrón 52 Tartagal. Su cómplice cayó cuando buscaba dejar la provincia de Salta.

Con esos arrestos, los funcionarios del Ministerio Público Fiscal profundizaron la pesquisa y el análisis de los datos obtenidos hasta el momento derivó en el allanamiento consignado en el Escuadrón 52 y en la vivienda del jefe de esa dependencia.

No es la primera vez que los escuadrones de la frontera norte quedan involucrados en caso de corrupción interna. La capacidad narco de corroer estructuras oficiales es conocida, tal como lo expone el caso del condenado exjuez federal de Orán Abel Reynoso.

De paladín de la lucha contra las drogas pasó a emblema del poder narco para penetrar en instituciones del Estado. Reynoso ya suma una condena de 13 años de prisión dictada en 2019 por beneficiar a narcos y otra de cinco años determinada por favorecer a cambio de dinero a Delfín Castedo, el principal traficante de cocaína del norte argentino, cuyos cargamentos inundan las rutas salteñas pese a su alojamiento en una prisión.

Reynoso tiene por delante otro procesamiento por su conducta frente a los narcos que parecían encontrar un juzgado amigable en Orán. En los últimos días, la Cámara Federal de Salta dejó firme la imputación emitida por el juez federal Julio Bavio contra su excolega y el exfiscal federal José Luis Bruno