El asesinato ocurrió en una casa situada en Vilela al 2900, a metros del cruce con Crámer Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Valeria Presa SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de enero de 2020 • 18:29

Buena, amable y tranquila. Así, sus vecinos describen a Noemí, la jubilada de 71 asesinada a golpes en su casa de Saavedra. El principal sospechoso del homicidio es un hombre que el sábado pasado habría hecho trabajos de jardinería en el domicilio de la víctima.

El hecho es investigado por el fiscal José María Campagnoli, con la colaboración de detectives de la División Homicidio de la Policía de la Ciudad.

"Era una persona muy buena, lo que le pasó es muy triste, nunca pensamos que en esta cuadra iba a pasar una cosa semejante", se lamentó Bety que vive a media cuadra y tenía cotidiano contacto con Noemí.

El asesinato ocurrió en una casa situada en Vilela al 2900, a metros del cruce con Crámer Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

El homicidio fue descubierto después de que su hijo llamara a un vecino porque su madre no le contestaba el teléfono. La última vez que había sido vista fue el sábado pasado, cuando dejó pasar a su casa, en Vilela al 2900, a un jardinero.

"La mañana del sábado vi al jardinero pero no me llamó la atención porque ella siempre se ocupaba de su jardín. Se la notaba tranquila, el hombre estaba arriba de su árbol y ella estaba hablando con él", dijo una vecina a LA NACION.

El hijo de la víctima vive en Córdoba y todos los días llamaba por teléfono a su madre. Que no respondiera sus llamadas fue la primera señal de alarma.

Otro dato que llamó la atención de los vecinos fue que anteayer, el diario que recibía todos los domingos a la mañana, seguía en la puerta.

El asesinato ocurrió en una casa situada en Vilela al 2900, a metros del cruce con Crámer Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

La mujer fue asesinada a golpes en la cabeza. Cuando personal de la comisaría vecinal 12° llegó a la casa de la víctima observaron que la cerradura no estaba forzada y en el suelo del comedor encontraron a el cuerpo de la jubilada con sus manos atadas y un pañuelo que le tapaba la cara.

"Era muy habitual que ella dejara pasar gente para que le arregle las plantas. La casa siempre estaba toda cerrada y cuando salía a hacer las compras estaba toda tapada no sé si tenía miedo o estaba asustada por algo", afirmó, Adriana, otra vecina conmocionada por el crimen.

Según varias personas que viven en el barrio, Noemí era muy amable y todas las mañanas salía a hacer las compras. "Era una persona activa, caminaba mucho, se la veía en muy buen estado", contó Gabriel que vive a la vuelta de su domicilio.

En la esquina de Vilela y Crámer, según aseguraron los vecinos, hay una casa tomada donde siempre se ocasionan problemas.

"No quiero hablar de los problemas de ese lugar porque tengo miedo que vengan y me peguen un tiro, pero me parece que Noemí no tenía contacto con esa gente aunque hay algunas personas del barrio que aseguran que sí", contó otra vecina.