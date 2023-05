Amenazas y homicidios. Se abre la puerta en La Matanza para replicar la violencia descontrolada de Rosario

escuchar

Todo pasa. La leyenda del anillo del fallecido mandamás del fútbol argentino marcaba un estilo de conducción, una forma de posicionarse ante aquello que lo pudiese afectar durante un tiempo, pero que no alteraba el objetivo estratégico de Julio Grondona de mantener bajo control la AFA. Algo así ocurre en La Matanza, donde la inseguridad expone cada día una señal más del avance delictivo hacia situaciones incontrolables como la que se vive en Rosario. Sin embargo, los políticos no hablan sobre los sucesos que ocurren en el corazón del conurbano, donde equipos periodísticos son amenazados con armas de fuego, donde una fiscal fue atacada por una turba delante de una comisaría, donde se robaron a un bebé de un hospital, donde bandas narcos intimidan a vecinos en asentamientos, donde colectivos cambian sus recorridos para eludir ladrones, donde su golpeado un ministro, donde obispos hablan de zonas liberadas... donde pasa todo. Y todo pasa.

Hace varios días que el barrio Las Antenas, en la localidad de Lomas del Mirador, es hostigado por un clan narco que busca copar ese lugar para ampliar sus bocas de expendio de cocaína. Ese grupo lo lidera un traficante conocido con el alias de Chaki Chan y un apodo extendido que exhibe su antecedente: el Patrón de La Matanza. Pese a las repetidas denuncias de vecinos sobre balaceras, la situación no parece revertirse. A ese lugar llegaron anteayer un cronista y un camarógrafo de LN+ y fueron apuntados por dos jóvenes armados, los mismos que amenazaron de igual forma a un equipo de C5N. Ni Chaki Chan, ni sus soldaditos, ni esos “custodios” del asentamiento están detenidos.

Amenazaron con armas de fuego al equipo periodístico de LN+ en el barrio Las Antenas, en La Matanza

Tampoco hay sospechosos arrestados por el asesinato del colectivero Daniel Barrientos, baleado en el barrio Vernazza, en la localidad de Virrey del Pino, el 3 del mes pasado. Ese crimen generó una protesta de choferes del transporte público, durante la cual fue duramente golpeado el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. El funcionario pidió licencia este mes para recuperarse de las heridas en el rostro. Pese a la conmoción por el homicidio y sus derivaciones, los tiradores siguen libres en La Matanza. Y si algo cambió, fue para empeorar la calidad de vida de los vecinos. Sin respuesta práctica, los colectiveros decidieron no entrar en los barrios que consideran peligrosos. Barrientos tenía 55 años y fue asesinado durante un asalto.

Esa referencia al homicidio en ocasión de robo tiene importancia en La Matanza. Es que, según la estadística oficial, sería un evento anormal en el mayor municipio del conurbano. El informe anual de delitos en Buenos Aires señala que durante 2022 solo se cometió un asesinato como derivación de un asalto en La Matanza. Colisiona ese dato con un repaso de la información periodística que señala en ese período los asesinatos durante robos de Ernesto Lemos, Facundo Perea, Sebastián Ramírez, Cristián Insfrán, Agustín Ayala, Abel Santa Cruz, José Rojas, Nilda Masso, Félix Costa, Federico Potarski y Rodrigo Ageitos. Esa enumeración es solo de los crímenes que tuvieron difusión pública. Oficialmente, se notificaron en La Matanza 111 homicidios el año pasado. Fueron 16 asesinatos menos que en 2021. Y la cifra oficial desciende de manera constante desde las 155 muertes de 2017. Esa sensación de tranquilidad, quizá, sostiene el “todo pasa”. ¿Por qué preocuparse? Después de todo, la actual tasa de 6 homicidios cada 100.000 habitantes queda muy lejos del número que Rosario fijó el año pasado como referencia nacional de la violencia: 22 asesinatos cada 100.000 habitantes. Pero no aparecen tan convencidos especialistas que analizaron los datos de La Matanza suministrados por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) desde 2014.

Daniel Barrientos, colectivero de la línea 620, fue asesinado durante un robo

Aquellos que observaron esas cifras definen que es por lo menos raro el movimiento estadístico en 2021. Si se mira la serie se encontrará que en febrero se notificaron 14 asesinatos en 2017; 8 en 2018; 10 en 2019; 14 en 2020, y solo 3 en 2021. Ese último año la cantidad de muertes violentas trepa nuevamente a 16 en marzo (una cifra similar a la de los otros períodos analizados) y cae de nuevo a 3 en abril, alejándose de nuevo de la lógica estadística replicada en los restantes años. Ese vaivén se mantiene en todo el año.

En las estadísticas no se toma en cuenta a quienes fallecen en hospitales como consecuencia de las heridas, ya que figurarán como homicidio en grado de tentativa o lesiones graves. Los datos oficiales chocan, a su vez, con la inseguridad que condiciona los movimientos de vecinos. No hubo marchas en reclamo de seguridad y justicia que se posicionase frente a otra intendencia del conurbano que no fuera la de La Matanza. Eso pasó el 15 de abril pasado.

Tampoco en otro municipio se escuchó la voz de la Iglesia con advertencias tan duras como las realizadas el mes pasado por los obispos de San Justo, Eduardo García, y de Laferrere, Jorge Torres Carbonell: “La sensación de los vecinos es que vivimos en territorio liberado o negociado. Liberado porque se hace la vista gorda a menos que el hecho se venga encima y no haya más remedio que actuar; negociado porque atrás de esta inseguridad sabemos que operan las grandes mafias de los narcos”.

Móviles que no patrullan, estacionados en la estación de servicio de Molina y Ruta 3. entrada el barrio San Pedro, en Virrey del Pino Gustavo Carabajal - LA NACION

Tras esas palabras, LA NACION realizó varias recorridas nocturnas en La Matanza y observó pocos patrulleros en las calles. Incluso, la semana pasada se pudo ver de madrugada a cinco móviles detenidos en el mismo lugar: una estación de servicio de Virrey del Pino.

Y ayer se conoció otra muerte evitable. Dos jóvenes circulaban con una moto robada el mes pasado, chocaron a un vehículo y provocaron la muerte de una beba de un año, Aitana Gauna.

Ni siquiera un año electoral parece poner en agenda la inseguridad en La Matanza. El Frente de Todos logró en 2019 que el 64% de los votos a intendente fuesen a Fernando Espinoza. Fueron 531.031 votos, unos 200.000 más que los obtenidos cuatro años antes por Verónica Magario. Hasta los homicidios, en La Matanza, todo pasa.

