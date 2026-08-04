Aparecieron nuevos videos de Candela Arizaga corriendo semidesnuda tras abandonar el departamento de Facundo Moyano

Nuevas imágenes se dieron a conocer este martes sobre los momentos en los que Candela Arizaga corría semidesnuda del departamento del sindicalista Facundo Moyano. La joven realizaba movimientos extraños y se movía en zig zag por la vereda. El gremialista permanece detenido desde el incidente.

La rosarina salió cerca de las 5 de la residencia en avenida del Libertador al 5400 en el barrio porteño de Belgrano. Desde allí recorrió aproximadamente cuatro cuadras hasta llegar a la zona de Barrancas de Belgrano, uno de los sectores más transitados de la ciudad de Buenos Aires. Allí pasó por la zona de José Hernández, La Pampa y Sucre hasta llegar al comienzo del parque.

Las imágenes permitieron establecer que Arizaga caminaba primero y Moyano estaba detrás de ella.

Candela Arizaga y Facundo Moyano

Los nuevos videos registraron los instantes previos a que la joven llegara al cruce de Virrey Vértiz y Sucre, donde ella y Moyano fueron interceptados por efectivos policiales con signos de consumo de estupefacientes.

Al comienzo de las grabaciones se ve a un pequeño perro caminando por la vereda. Detrás de él aparece Arizaga corriendo con sus brazos parcialmente flexionados y sus manos hacia adelante. La joven continuó su recorrido con movimientos extraños, aunque con una velocidad más moderada. Se tambaleaba también hacia los costados.

Aunque todavía no se esclareció lo ocurrido en el departamento del sindicalista, dos vecinos de la zona revelaron haber oído una discusión y los pedidos de auxilio de la influencer. “Se escuchó pasar a una mujer corriendo a la noche y gritando. Decía ‘ayuda, auxilio’. Se oían los gritos y nos despertó”, relataron Mariana y Marcelo en diálogo con Radio Mitre.

Nuevos videos de Candela Arizaga mientras corría semidesnuda desde el departamento de Facundo Moyano

Sin embargo, durante su declaración frente a personal de la Policía de la Ciudad, Arizaga negó haber sido golpeada y encerrada por Moyano. Sostuvo que la situación vivida se relacionó con el consumo de estupefacientes.

Sus dichos ante los oficiales de la División Protección Familiar difieren de un primer informe policial, donde se sostenía que, cuando ambos fueron interceptados en Sucre y Virrey Vertiz, la joven aseguró haber sido “agredida por el señor Moyano”.

Nuevos videos de Candela Arizaga mientras corría semidesnuda desde el departamento de Facundo Moyano

Tras el incidente, Arizaga recibió asistencia por parte del personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Acto seguido, se la trasladó al Hospital Pirovano, donde permanece internada. En tanto, Moyano se encuentra detenido en la Comisaría 13A de la Policía de la Ciudad, ubicada en Artilleros al 2000.

Los efectivos de seguridad dieron intervención a la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal (MPF). El exdiputado nacional del Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo (CET) está en compañía de su hermano Hugo Moyano, abogado laboralista y diputado de Unión por la Patria.