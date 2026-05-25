Decían que estaban reclamando el pago de alquileres, pero desvalijaban departamentos en la Ciudad de Buenos Aires

Los vecinos del edificio de Monserrat, en el centro porteño, escucharon gritos y pedidos de auxilio. Alguien llamó al 911. Minutos después, la Policía de la Ciudad detuvo a cinco hombres que habían irrumpido por la fuerza en un departamento para exigirle a la inquilina el pago de supuestos alquileres atrasados. Los investigadores sospechan que, en realidad, se trata de una banda que usa aquella excusa como “caballo de Troya” para cometer escruches en viviendas vacías de la Capital.

El episodio ocurrió en un edificio ubicado en la avenida Belgrano al 1300, entre Santiago del Estero y Salta. Todo comenzó cuando una mujer nacida en Camerún y nacionalizada argentina logró escapar hacia el balcón de su departamento y pidió desesperadamente ayuda mientras, según denunciaba, varios hombres intentaban ingresar por la fuerza en la propiedad.

Ante la alerta por un posible robo, efectivos de la Comisaría Vecinal 1 B acudieron rápidamente al lugar y bloquearon tanto la entrada del edificio como los ascensores para evitar cualquier intento de fuga.

En el sexto piso encontraron a cinco hombres que llevaban herramientas de todo tipo: destornilladores, llaves tubo, Allen y francesas, barretas y otros elementos compatibles con la realización de maniobras de rotura y apertura de puertas. Ninguno pudo explicar de manera convincente qué hacían en el lugar ni justificar la tenencia de esas herramientas.

Las herramientas secuestradas a los cinco hombres que fueron detenidos en Monserrat, acusados de realizar escruches a departamentos vacíos Prensa Policía de la Ciudad

Según relató la víctima a los investigadores policiales, los sospechosos irrumpieron violentamente en el departamento y comenzaron a amenazarla para exigirle el pago de presuntas deudas de alquiler. Pero la mujer aseguró que no mantenía ningún tipo de morosidad ni tenía relación previa con los acusados.

Ese dato, sumado a las herramientas halladas y a los antecedentes penales de varios de los implicados, reforzó la hipótesis policial de que se trataba de una banda especializada en escruches, una modalidad delictiva que consiste en ingresar a viviendas vacías para desvalijarlas sin ejercer violencia directa contra personas. Solo que, esta vez, encontraron a alguien dentro de la casa.

Los cinco sospechosos fueron detenidos por orden de la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público de la Ciudad, a cargo del fiscal Santiago Almeida, quien dispuso, además, el secuestro de todas las herramientas encontradas durante el procedimiento.

En cuanto a los detenidos, solo se difundieron sus iniciales: D. M. D., de 48 años; G. L. B., de 32; C. A. V., de 24; M. R. N., de 33, y C. F., de 37. Fuentes policiales informaron que cuatro de ellos cuentan con antecedentes penales: dos por tenencia ilegal de arma de guerra, uno por tentativa de robo y otro por comercialización de estupefacientes.