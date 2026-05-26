Detuvieron a un peligroso delincuente que tenía tres pedidos de captura vigentes

Un delincuente de 25 años que estaba prófugo y registraba tres pedidos de captura vigentes por causas vinculadas a robos agravados y privación ilegítima de la libertad fue detenido en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.

El operativo fue realizado por personal de la División Unidad Táctica de Pacificación V de la Policía de la Ciudad durante recorridas preventivas y tareas de saturación desplegadas en distintos sectores del barrio, luego de que investigadores establecieran que el sospechoso frecuentaba la zona.

Según informaron fuentes policiales, el detenido tiene domicilio en el partido bonaerense de San Martín y era buscado por distintos hechos delictivos cometidos en los últimos años.

Entre los requerimientos judiciales vigentes figuraba un pedido de captura emitido en octubre de 2025 por una causa de robo agravado. Además, registraba otro pedido por privación ilegítima de la libertad relacionado con una investigación iniciada en 2018 y una tercera orden judicial dictada en diciembre de 2025 en una causa por robo con armas.

Tras varios días de tareas investigativas y seguimientos encubiertos, los efectivos lograron localizar al sospechoso en inmediaciones de Plaza Illia, dentro de la Villa 1-11-14.

Al advertir la presencia policial, el prófugo intentó escapar corriendo entre los pasillos del barrio, pero fue perseguido por los agentes y finalmente reducido a pocos metros del lugar.

Luego de ser identificado, los policías confirmaron que sobre el detenido pesaban los tres pedidos de captura activos emitidos por distintos tribunales judiciales.

La causa quedó en manos del Tribunal Oral de Menores N°2, a cargo de Claudia Verde, que dispuso la inmediata detención del imputado y su traslado a una dependencia policial.