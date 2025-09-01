LA NACION

Video: un hombre alcoholizado perdió el control de su auto y terminó chocando contra una parada de colectivos

El episodio se produjo esta madrugada en la Avenida Rivadavia, entre Artigas y Bolivia; el conductor dio positivo en un test realizado en el lugar, donde la Policía montó un amplio operativo y retiró el vehículo de la zona

Un conductor que manejaba en estado de ebriedad perdió el control de su auto y chocó contra la plataforma del Metrobus del barrio porteño de Flores.

El episodio ocurrió bajo la lluvia y durante esta madrugada, en la Avenida Rivadavia, entre Artigas y Bolivia, donde la Policía realizó un operativo mientras la grúa retiraba el vehículo.

Las primeras conclusiones de la investigación señalaron que el hombre fue sometido a un test de alcoholemia, que dio resultado positivo, con un 1.41 gramos de alcohol en sangre al momento de la colisión, es decir, casi el triple de lo permitido.

Pese al impacto, el conductor sufrió heridas leves y ningún peatón se vio afectado, ya que la parada estaba libre de pasajeros cuando se produjo el choque.

