Así es el nuevo Metrobus que mejorará el tránsito en el corredor sur de CABA durante la hora pico

Se avanza sobre las obras en la Autopista Dellepiane, uno de los accesos más importantes de la ciudad de Buenos Aires. El proyecto de modernización busca mejorar el tránsito del corredor sur de CABA, además de proveer mayor seguridad. En ese contexto, se prevé la construcción de un carril exclusivo central para transporte público con conexión al Metrobus de la autopista 25 de Mayo. De esa forma, el tránsito será más llevadero en hora pico y permitirá a los pasajeros de los colectivos la posibilidad de viajar con mayor seguridad vial por esta vía.

Máster Plan De La Dellepiane

Según detalla el sitio oficial del Ministerio de Infraestructura de la ciudad de Buenos Aires, estas obras se realizan en el marco del Masterplan Dellepiane, un “proyecto integral que tiene como objetivo transformar la forma de moverse de las más de 200.000 personas que transitan la Autopista Dellepiane todos los días". El plan incluye las siguientes modificaciones:

Rediseño general de la traza de acuerdo a la normativa vigente (bajadas y subidas más largas, permitiendo maniobras más seguras al ingresar o salir de la autopista, ensanche de puentes).

Reconfiguración de carriles para hacerlos más eficientes.

. Continuidad de colectoras que actualmente están interrumpidas por la traza del Ferrocarril Belgrano Sur.

Nuevos puentes peatonales y readecuación existentes.

y readecuación existentes. La construcción de un parque lineal a lo largo de la traza de la autopista con un biocorredor por tramos.

Así quedará la traza de la Autopista Dellepiane tras las obras

En ese contexto es que se lleva a cabo la incorporación del Metrobus Dellepiane. Este será un corredor exclusivo para transporte público que tendrá 4,6 kilómetros de extensión y conectará la Av. General Paz con el ya existente Metrobus 25 de Mayo. En su traza se construirán 4 nuevos paradores centrales, que permitirán ascenso y descenso de pasajeros de forma segura y lejos del tránsito de la autopista. “Esto beneficiará de forma directa a más de 15.000 personas que viajan en transporte público en esta autopista”, rescata la cartera porteña liderada por Pablo Bereciartua.

Por el momento, todavía no se confirmaron cuáles serán las líneas de colectivos que recorrerán este nuevo Metrobus. Sin embargo, es posible adelantar que incluyen las líneas 56, 86, 88, 96, 165, 180, 193, puesto que circulan por tramos clave de la autopista como Dellepiane Sur y Norte.

Las obras están en marcha desde julio de 2025, con avances reportados en enero de 2026. Actualmente, continúan trabajos en colectoras, puentes peatonales nuevos, entubamiento del arroyo Cildáñez y la construcción del corredor exclusivo de Metrobús. No se reportan cortes totales recientes, pero hay reducciones de calzada y presencia constante de maquinaria. De todos modos, cabe aclarar que aún no hay una fecha confirmada para la inauguración.

El parque lineal Dellepiane

El plan de modernización de la autopista Dellepiane incluye la construcción de un parque lineal de 4 km Ministerio de Infraestructura de la ciudad de Buenos Aires

Además, se propone en el Masterplan de la autopista Dellepiane la integración de un parque lineal de 4 kilómetros de largo que recorrerá, de punta a punta, toda la traza de la autopista e incluirá, por tramos, un biocorredor.

Serán 260.000 metros cuadrados de espacios verdes regenerados, lo que hará que toda esta área tenga un 27% más de árboles que los que hay actualmente. A su vez, se sumarán emplazamientos de diferentes tipos de equipamiento urbano para usos múltiples como canchas de deportes, zonas de descanso, juegos para chicos, espacios culturales, entre otros.