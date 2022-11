Apuñaló a un hombre en el cuello mientras dormía, fue herido con un cuchillo pero escapó por una ventana para evitar a la Policía

escuchar

Un violento episodio se desató esta madrugada en un edificio del centro porteño. Un hombre atacó a puñaladas a su novio mientras dormía y luego intentó escapar por la ventana al departamento lindero, pero quedó atrapado en la vivienda. Según informaron fuentes policiales, la víctima se despertó con dos cortes en el cuello y al darse cuenta de lo ocurrido se defendió con un cuchillo que tenía cerca e hirió al agresor.

El hecho ocurrió este viernes por la madrugada, en un edificio situado en Avenida Corrientes al 900, a metros del Obelisco, cuando un joven de 28 años apuñaló en el cuello a su pareja, un hombre de 53, por motivos que están siendo investigados. Al despertarse, la víctima tomó un cuchillo e hirió en el abdomen al agresor, quien se escapó por la ventana.

Según precisaron fuentes policiales, la víctima dio aviso al 911 y esperó el arribo de las autoridades en el hall del edificio. Al llegar al lugar, personal de la División Avenidas Céntricas y de la Comisaría Vecinal 1D de la Policía de la Ciudad encontraron al hombre cubierto de sangre y rápidamente dieron aviso al SAME.

La víctima fue trasladada al Hospital Argerich, donde fue diagnosticada con heridas en el cuello “sin riesgo de vida”.

“Con respecto al imputado, el mismo se cruzó por la ventana que da a la calle a otro departamento, pero no pudo salir ya que no poseía llaves del mismo”, señaló el parte policial en relación al agresor, quien debido a la herida que tenía en su abdomen no pudo volver a su departamento.

Por su parte, las autoridades dieron aviso a la fiscalía a cargo del doctor Rodrigo Branca, que solicitó que se realizaran las medidas necesarias para acceder a la vivienda y sacar al atacante, quien finalmente también fue trasladado al Hospital Argerich donde fue asistido con diagnóstico por “herida de arma blanca” sin riesgo de vida.

Fuentes allegadas a la investigación indicaron asimismo que los dos hombres habían sido pareja en el pasado. No obstante hace unos meses el joven de 28 años había regresado a Venezuela, su país de origen, y llegado de visita unas semanas atrás a la Argentina.

Bajo este contexto, la pareja se habría reencontrado en el departamento del microcentro donde se desató el episodio de violencia, del que aún se desconocen con claridad los motivos.

LA NACION

