Al menos cinco ladrones encapuchados y armados ingresaron hoy a través de un pozo para eludir el alambrado perimetral a un country de La Plata, donde robaron a dos familias, informaron fuentes policiales .

El hecho ocurri√≥ entre las 2 y las 3 de esta madrugada en el barrio ‚ÄúFincas de Duggan‚ÄĚ, ubicado en las calles 90 y 137.

De acuerdo a los voceros, los ladrones entraron por la parte trasera del predio , tras cavar un pozo a través del cual lograron evitar el cerco que está electrificado.

Una de las v√≠ctimas, cuyas iniciales son S.N., detall√≥ que las cinco personas ingresaron a su vivienda armadas y, tras atarlos a √©l, a su esposa y amenazar con lastimar a sus dos hijos, de 1 y 3 a√Īos, les robaron sus ahorros, cadenas y anillos de oro y luego se fugaron.

Seg√ļn los investigadores, los ladrones luego se dirigieron a la casa de atr√°s, ingresaron y golpearon al propietario, un hombre que vive con su esposa y un ni√Īo de 3 a√Īos.

En ese caso, al advertir el ingreso de los ladrones, la mujer se encerr√≥ en el ba√Īo y logr√≥ dar aviso a los guardias del barrio cerrado.

No obstante, los vigiladores tardaron 10 minutos en arribar a las viviendas robadas, por lo que los ladrones lograron escapar por el mismo sitio por el que habían ingresado.

En diálogo con el canal TN, una de las víctimas contó que se habían mudado un mes atrás.

‚ÄúA las dos de la ma√Īana escucha pasos en mi casa. Cuando llego a la puerta de mi habitaci√≥n me encuentro con cinco personas armadas. Me tiran al piso, me amenazan y luego nos ataron. Se quedaron unos 40 minutos dentro de mi casa‚ÄĚ, dijo el hombre.

Seg√ļn explic√≥, su casa est√° al fondo del barrio, en una zona con poca luz y seguridad. ‚ÄúPasaron por debajo de un cerco el√©ctrico tras hacer un pozo a unos 700 metros de mi casa. Cerca no tengo garitas‚ÄĚ.

‚Äú El m√°s grande ten√≠a unos 30 a√Īos. Como soy la primera casa, entraron. A los de la otra casa no llegaron a robar porque llam√≥ a la guardia. Mientras pasaban a la otra casa, uno de ellos se qued√≥ con nosotros‚ÄĚ, explic√≥ el hombre y sum√≥: ‚ÄúEsperamos unos minutos que se fueran y nos desatamos. Mi hijo de 3 a√Īos, por suerte, no se despert√≥‚ÄĚ.

A pocos minutos del centro platense

En su web, el emprendimiento comercial explica: ‚ÄúNuestro barrio fue concebido pensando en todo lo que nos gusta ‚Äďy en lo que no nos gusta‚Äď de un barrio cerrado. Toda la libertad y calidad de vida que ofrece el campo, pero sin tener pagar el alto precio de las distancias al centro, ya que el barrio est√° ubicado a tan solo 10 minutos del centro de la Ciudad de La Plata‚ÄĚ.

‚ÄúSe encuentra emplazado en un entorno completamente natural, donde un curso de agua lo atraviesa en su mayor extensi√≥n, dejando a sus m√°rgenes un gran espacio verde para el esparcimiento, tanto de grandes como de chicos. Donde tambi√©n se pueden avistar diferentes especies animales aut√≥ctonas, tales como b√ļhos, patos, garzas, liebres, chajaes, entre otros. Y c√≥mo bien lo indica nuestro eslogan, Fincas de Duggan es un barrio caracterizado por su amplia variedad de a√Īosos √°rboles a los cuales se les sumo una importante cantidad de especies forestales plantadas durante el inicio del proyecto de urbanizaci√≥n‚ÄĚ, aseguran desde el barrio intrusado.

Tambi√©n destacan que ‚Äúla seguridad y privacidad de vivir en un barrio cerrado y controlado, pero sin pagar mensualmente las altas expensas que generan instalaciones sociales, que se utilizan muy poco. Es por eso que Fincas de Duggan ofrece la tranquilidad de desarrollar una vida familiar en pleno contacto con la naturaleza y el aire libre, pero sin que eso nos obligue a aislarnos, a vivir lejos y a espaldas de la ciudad‚ÄĚ.

Seg√ļn detallan, cuenta con ‚ÄúSeguridad privada en accesos, y rondines por el barrio las 24 horas de los 365 d√≠as del a√Īo, a lo que se le adiciona un puesto de control de la polic√≠a bonaerense en la esquina del barrio‚ÄĚ.

