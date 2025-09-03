Arrestan en Chaco a un joven acusado de haber viajado a Uruguay por una cita y asesinar a un hombre

En las últimas horas, fue detenido en Resistencia, Chaco, un joven de 22 años acusado de matar a un hombre en un departamento de la ciudad uruguaya de Montevideo. Sobre el sospechoso pesaba un pedido de captura internacional por el delito de homicidio agravado ocurrido en el país vecino.

La investigación se inició a raíz de una solicitud de colaboración de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) con una causa impulsada en Uruguay por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal N.º 42.

El sujeto era intensamente buscado desde el 7 de junio, con alerta roja, por asesinar mediante asfixia mecánica a otro hombre. La víctima, un licenciado en Recursos Humanos, fue encontrada sin vida, atada boca abajo a una cama, en su vivienda.

Según trascendió sobre el caso, el detenido -identificado por los medios norteños como G.A. Musin y nacido en Corrientes- había viajado a Uruguay, aparentemente convocado a través de una aplicación de citas, donde mantuvo un encuentro con la víctima, Yanger José Sánchez Pérez de 31 años. Los investigadores uruguayos determinaron que el argentino ingresó a la casa de la víctima venezolana a las 16 y la abandonó con una mochila poco antes de las 17 de ese mismo día. Estuvieron juntos menos de una hora.

Un venezolano fue hallado muerto en su departamento de la ciudad uruguaya de Montevideo. @yanger.sanchez

A raíz del pedido oficial tras el descubrimiento del homicidio, los efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de Corrientes de la PFA comenzaron con tareas de inteligencia, ciberpatrullaje y seguimientos con el fin de establecer el paradero del apuntado por el crimen. Así, se logró determinar el posible lugar de residencia en un domicilio emplazado en la ciudad de Resistencia, según pudo saber LA NACION de acuerdo a las fuentes con acceso a la investigación.

Finalmente, los efectivos lograron dar con el sospechoso cuando circulaba a bordo de una bicicleta por la vía pública sobre la avenida Carlos María de Alvear al 400 de Resistencia. Los uniformados lo obligaron a detener la marcha y al corroborar su identidad procedieron a su inmediata captura, al tiempo que incautaron una mochila, un teléfono celular y un destornillador que portaba el involucrado.

El detenido quedó a disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia N.º 2 de Resistencia, a cargo del Dr. Ricardo Alcides Mianovich, acusado por el delito de homicidio agravado y a la espera de su extradición.