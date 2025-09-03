Un momento de tensión vivió este martes por la noche una familia de la ciudad de Rosario cuando los padres de una adolescente detectaron que el auto de la aplicación Uber que debía trasladar a su hija hasta una dirección se dirigía en dirección totalmente contraria. Gracias al GPS, los tutores de la menor se dieron cuenta y lograron dar aviso a la Policía local, que demoró al conductor sospechoso.

Según pudo reconstruir LA NACION, la madre de una chica de 13 años había enviado un automóvil para que retirara a su hija del club Los Caranchos, ubicado en la calle Wilde al 1800, y la trasladara hacia el barrio Fisherton Industrial. Sin embargo, una vez que el conductor levantó a la pasajera tomó una dirección contraria a la que se tenía que dirigir.

Desesperada, la mamá de la adolescente, que veía el recorrido erróneo del coche por el sistema de la aplicación, decidió comunicarse con el 911 para alertar que el vehículo se dirigía por la Autopista Rosario-Cordoba hacia el oeste, para luego ingresar a la ciudad de Funes. Como si no fuera suficiente, el hombre no contestaba los mensajes que la madre enviaba a través de la app.

Rosario: una adolescente tomó un Uber, pero la familia le advirtió a la Policía que el chofer se estaba desviando en el camino. Ministerio de Seguridad de Santa Fe

Una vez que el automóvil dio algunas vueltas por Funes, retomó el camino de vuelta y arribó al destino original del viaje, en la calle Isaac. Una vez allí, con efectivos policiales del Comando Radioeléctrico presentes en el lugar y ante la orden del fiscal en turno, la Justicia ordenó la detención del conductor y el secuestro de su teléfono móvil y su Fiat Uno. Las autoridades constataron que la pasajera estaba en buen estado de salud y que no había sufrido agresiones de ningún tipo.

Un reciente caso similar

Dos semanas atrás, también en la ciudad de Rosario, tuvo lugar un hecho similar. En este caso, una madre denunció por redes sociales que un chofer de Uber que llevaba a su hija de 22 años se desvió del recorrido previsto y tuvo que acercarse con la Policía para interceptarlo ante la posibilidad de que se tratara de un rapto. “Se la llevaba para la ruta”, exclamó entonces.

El conductor, al mando de un Chevrolet Aveo negro, se desvió de la ruta preestablecida que figuraba en la aplicación y se dirigió en dirección contraria al punto de destino hacia la autopista Rosario-Córdoba (Ruta 9).

La madre de la víctima se percató del extraño comportamiento, ya que estaba siguiendo el viaje desde su teléfono, y se comunicó con su hija. “Le mandé un mensaje a mi hija preguntándole si estaba todo bien y me respondió que estaba asustada”, contó. Finalmente, y tras una breve persecución, el hombre se detuvo al enterarse de que la madre de la joven se dirigía hacia ellos con la Policía.