Arrestaron a un joven de 23 años por el primer femicidio de 2026

Poco después de las 9 del 1° de enero fue encontrado en un descampado de Villa María el cadáver de Delfina Aimino. La víctima tenia 23 años y había festejado el comienzo del año con su familia, hasta que a las 3 avisó que saldría a encontrarse con un amigo. Fue la última vez que fue vista con vida. El cuerpo había sido apuñalado varias veces.

Con los datos aportados por la familia de esa joven, la Policía de Córdoba inició la investigación del primer femicidio cometido en 2026. Un muchacho de 23 años fue, finalmente, capturado y acusado del asesinato.

La víctima había conocido en las redes sociales al ahora sospechoso principal del femicidio. Ese muchacho la pasó a buscar cerca de la casa en un Ford K. Esa pista fue clave para los investigadores, que analizaron las imágenes grabadas por diferentes cámaras de seguridad para trazar el recorrido de ese vehículo. Quienes llevan adelante la pesquisa, encabezados por la fiscal Silvia Maldonado, establecieron que ese auto circuló en los alrededores del lugar donde fue hallado el cuerpo. Aumentó así la sospecha sobre ese joven.

Las filmaciones de los sistemas de videovigilancia y los datos del Ford K permitieron a los policías establecer que el sospechoso estaba en la casa de su madre. Se ordenó entonces un allanamiento de urgencia que derivó en el arresto del presunto homicida.

En esa vivienda se secuestró ropa que tendría manchas de sangre y un puñal, que será comparado con las heridas del cuerpo de Aimino para definir si se trata del arma homicida.

El domingo pasado se habían notificado los dos últimos casos de femicidios conocidos en 2025. En la localidad misionera de Bernardo de Irigoyen fue asesinada ese día Noelia Luciana Fonseca de Almeida, de 30 años. Fue baleada en la cabeza por un hombre identificado como Tomás Emerson G., con quien convivía.

Ese crimen tuvo un detalle espeluznante: la hija de 9 años de la víctima fue testigo del asesinato.

El femicida fue capturado un día después, luego de un rastrillaje que la policía de Misiones realizó con más de 150 efectivos en una zona rural donde el hombre buscó refugio. Tenía en su poder un arma que habría usado para matar a su pareja.

“Tenía consigo un revólver calibre 32 con municiones cargadas; una vez aprehendido, hizo entrega del arma”, dijo en declaraciones a la prensa el comisario general Celestino Raúl Medina, jefe de la Unidad Regional XII de Bernardo de Irigoyen, que coordinó el operativo de búsqueda y captura.

El otro brutal crimen de ese día ocurrió en La Matanza. Faltaban minutos para las 7 cuando Janet Karina Palomino Arotinco salió a caminar con su perro. Una cámara de seguridad logró captar a las 06.57 el momento en el que la víctima comenzó a ser perseguida por el agresor sin advertirlo.

La mujer fue atacada por la espalda por un hombre que la apuñaló y cortó su cuello. La víctima dio un par de pasos tambaleándose y cayó muerta.

Por ese crimen fue detenido un sospechoso, que fue identificado por la policía bonaerense como Manuel Alberto Norry, de 46 años quien mantenía una relación sentimental con la víctima.