Arrestaron al hermano de uno de los más temibles narcos que operan en la Argentina

ROSARIO.-Unas horas después de recibir el alta médica, tras estar internado más de una semana a raíz de recibir un balazo en el abdomen, Dylan Cantero, de 21 años, hermano de Ariel “Guille” Cantero, fue detenido y será acusado de microtráfico de drogas en la zona sur de Rosario, un territorio que dominó por casi dos décadas ese clan familiar.

Varias fuentes consultadas coincidieron en que la detención de Dylan Cantero busca sacarlo de la calle, donde en los últimos meses fue blanco de dos atentados que casi le cuestan la vida. “Es preferible que esté en la cárcel con sus parientes y amigos, porque es probable que vuelvan a intentar matarlo”, afirmó una fuente policial. Su apellido tiene peso en la geografía narco rosarina y si logran ejecutarlo, como buscan desde hace meses, es posible que su muerte derive en venganzas, como ya ocurrió en la historia reciente de esta familia. Antes de que le dieran el alta, Dylan fue detenido. No pudo poner un pie en la calle. La zona donde se encuentra el Hospital de Emergencias se encuentra con un despliegue de seguridad especial, que incluyó el corte de dos calles laterales a la guardia del HECA.

Una muestra de que Los Monos perdieron poder dentro del entramado mafioso y narco de la ciudad es que a Dylan lo fueron a matar en la casa de la familia en calle Flor de Ambar, donde hasta hace unos años no se animaba acercarse ni la policía.

La detención de Dylan lo llevó adelante personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), por orden del Ministerio Público de la Acusación, que también ordenó allanamientos y arrestos contra siete personas vinculadas a Los Monos.

Dylan fue detenido dentro del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde estaba internado, algo bastante llamativo, porque previamente no había aparecido ninguna causa o investigación que complicara al hijo menor de Máximo Cantero, conocido como El Viejo.

El último ataque que lo llevó al hospital a Dylan ocurrió el 18 de noviembre pasado a las 14.40 en la intersección de Caña de Ámbar y Pasaje 512. Es el mismo lugar donde Dylan Cantero fue baleado el 15 de octubre pasado. Ese episodio terminó en una situación de extrema gravedad, porque cuando fue dado de alta al otro día, se produjo una balacera en la guardia del hospital, algo que provocó pánico entre los trabajadores de ese centro asistencial. En la escena, los atacantes dejaron una nota con un mensaje directo: “Dylan Cantero, no batas la cana”, acusándolo de ser informante policial.

El asedio sobre Dylan Cantero quedó nuevamente en evidencia el pasado 6 de noviembre, cuando se produjo una balacera contra una panadería ubicada en Oroño y Patria, donde los atacantes dejaron otra nota a modo de escrache.

El operativo de captura fue concretado por la PFA en Rosario marcelo-manera-7533 - LA NACION

Las amenazas contra el heredero de Los Monos no son nuevas. Durante varios tramos de 2025, Dylan fue mencionado en banderas atribuidas a Los Menores, la banda rival de Los Monos. En agosto aparecieron telas colgadas en escuelas y otros puntos de la zona sur acusándolo de “matar gente trabajadora en barrio Las Flores”.

Dylan es el hijo menor de El Viejo Cantero y Celestina Contreras, fundadores de la organización narcocriminal Los Monos. Es hermano de Ariel “Guille” Cantero, actual líder de la banda que cumple condena en una cárcel federal, y su hermano de Claudio “Pájaro” Cantero, asesinado en 2013.

Dylan quedó solo a los 8 años cuando, en mayo de 2013, se llevaron detenida a su madre Celestina Contreras. Una vecina del barrio La Granada lo alojó mientras no quedaba nadie de la familia en libertad: todos estaban presos o prófugos. Fue el único que zafó de los allanamientos masivos contra Los Monos tras la ola de venganzas desatada después del asesinato del “Pájaro”.

Su vida delictiva comenzó muy temprano. Dylan fue aprehendido en varias ocasiones cuando era menor de edad por distintos delitos, entre ellas portar armas de fuego, como ocurrió en marzo de 2021 cuando fue detenido además con 280.000 pesos y 700 dólares. En enero de 2022, siendo menor, la policía lo detuvo en barrio Las Flores montado en un caballo y con armas, como en un film del lejano oeste. En agosto de 2019, a los 15 años, fue interceptado cuando iba en un Volkswagen Gol con otra persona y le adjudican la tenencia de una pistola 9 milímetros que fue arrojada desde el auto.

En septiembre de 2022, tras cumplir 18 años, Dylan fue detenido en el marco de una investigación de la fiscal Marisol Fabbro sobre un grupo desprendido de Los Monos que lideraba su sobrino Luciano “Lucho” Cantero, hijo de Claudio “Pájaro” Cantero, y Lorena Verdún. Cuando se vio rodeado, Dylan intentó escapar por los techos del barrio La Granada con una ametralladora en las manos, con la que pretendía intimidar o disparar a los policías que finalmente lo atraparon.

En diciembre de 2023, Dylan aceptó un juicio abreviado y fue condenado a tres años de prisión efectiva al admitir ser miembro de la asociación ilícita que lideraba su sobrino Lucho, actualmente preso en un pabellón de alto perfil en el penal de Marcos Paz. También tenía causas acumuladas del fuero de menores por tenencia ilegítima de arma de fuego y encubrimiento por motos robadas halladas en su domicilio. En octubre de 2024, la Cámara Penal redujo su condena unificada de 5 años y 6 meses a 3 años tras un planteo de su defensa, apoyado por la asesora de Menores que señaló que el fallo original resultó “estigmatizante y discriminatorio en virtud de su familia de pertenencia”. Dylan recuperó su libertad a finales de 2024 tras purgar su condena.

Ariel "Guille" Cantero, líder de la Banda de los Monos Télam

Los ataques contra Dylan se producen en un contexto de profunda reconfiguración del mapa criminal de Rosario. Los Menores es un nuevo clan que emerge para ocupar el lugar de Los Monos, cuyo referente es Matías Gazzani, uno de los prófugos más buscados del país por quien el gobierno de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad Nacional ofrecen una recompensa de $60.000.000.

Los Menores tuvo sus inicios en abril de 2020 en el barrio 7 de Septiembre, en la zona noroeste de Rosario, desde donde comenzaron a expandirse hacia otros puntos de la ciudad desplazando a través del ejercicio de la violencia a dealers que respondían a otras organizaciones. La banda se hizo visible a partir del crimen del exjefe de la barra de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte el 9 de noviembre de 2024, asesinato que marcó un punto de inflexión en el control del territorio y la hinchada canalla.

Los Menores operan bajo el liderazgo de Gazzani, quien permanece prófugo y es una especie de fantasma, y su lugarteniente Lisandro “Licha” Contreras, detenido en diciembre de 2024 en el country San Sebastián, de Tigre. La organización estableció alianzas con mandos medios de Los Monos que están presos en cárceles federales, formando una especie de cooperativa narco en expansión.