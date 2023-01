Arrestaron en Mar del Plata a “el Depredador”, un estudiante de Medicina brasileño con pedido de captura internacional por cuatro abusos sexuales

escuchar

Marcos Vitor Aguiar Dantas Pereira, de 24 años, de nacionalidad brasileña y conocido como “el Depredador”, estaba prófugo desde el 7 de octubre de 2021, cuando la Justicia de su país le dictó la prisión preventiva por el delito de abuso sexual agravado contra cuatro familiares menores de edad.

Desde ese momento no se supo nada más de este hombre que estudiaba Medicina en una universidad de Manaos y sobre el que recaía un pedido de captura internacional. Ayer se confirmó que había cruzado la frontera, cuando por la tarde la Policía Federal Argentina (PFA) notificó su detención en Mar del Plata.

El hombre fue detenido por la PFA

Las tareas para dar con él fueron arduas. Desde la Oficina Central Nacional en Brasilia de Interpol Brasil habían brindado la información de que el hombre podía estar oculto en la ciudad de la costa bonaerense. A través de distintas investigaciones, las autoridades locales pudieron determinar que el agresor sexual estaba alojado en una vivienda ubicada en la calle Almafuerte al 3400.

Entonces, los efectivos federales montaron un discreto operativo de vigilancia en la zona, que permitió finalmente detener al delincuente en la intersección de Belgrano y La Rioja, en inmediaciones del shopping Los Gallegos.

El caso

“El Depredador” está acusado de abusar sexualmente a dos de sus primas menores de edad, y a sus hermanas de 3 y 4 años, en una vivienda de la ciudad de Teresina, en el estado brasileño de Piauí, entre los años 2019 y 2021. Las niñas confirmaron las denuncias a psicólogas y asistentes sociales del Poder Judicial.

En 2021, la Policía Federal de Brasil emitió una alerta para los aeropuertos internacionales después de que el estudiante de Medicina no fuera encontrado por las autoridades en las viviendas donde podía estar. En ese entonces, parte de sus familiares temían que podía haberse fugado a Estados Unidos o Portugal. En tanto, su abogado aseguraba que él no tenía conocimiento del pedido de prisión y que no había escapado.

Incluso, después de dos meses de desaparecido, la Policía le hizo un cerco a sus allegados porque sospechaban de que el delincuente recibía de parte de ellos aportes económicos para beneficiar su fuga. “El violador podría haber atravesado la frontera del país con la ayuda de la madre que es abogada”, explicaba el diario brasileño O Globo en la cobertura de este caso.

Ahora, a la espera de su extradición, Pereira quedó alojado en la Unidad Operativa Federal Mar del Plata. Allí iba a ser entrevistado por el titular del Juzgado en lo Penal N° 5 de Teresina.

LA NACION