Lula cargó contra la Abin, la poderosa agencia de Inteligencia de Brasil, a semanas del intento golpista

escuchar

Luiz Inácio Lula da Silva lanzó este miércoles fuertes críticas contra la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) por su falta de advertencia respecto de los acontecimientos que tuvieron lugar el 8 de enero. Al mismo reiteró sus cuestionamientos a las Fuerzas Armadas por su accionar, después de una profunda purga que ejecutó en los últimos días.

En la primera entrevista que brindó después del intento golpista, Lula apuntó contra las fallas de la inteligencia estatal. ”Tenemos información del GSI [Gabinete de Seguridad Institucional], la Abin (Agencia Brasileña de Inteligencia), el Ejército, la Marina y la Aeronáutica; [pero] nada de esta inteligencia sirvió para advertir al presidente de la república ”, aseveró.

Lula se manifestó en un reportaje concedido a la señal Globonews. Allí, puso de manifiesto que no habría dejado la capital del país si hubiera estado en conocimiento de que había en ciernes un ataque contra el Palacio de Planalto, el Congreso, y la sede del Supremo Tribunal Federal. El gobernante se encontraba en San Pablo al momento de los incidentes.

Lula fala sobre condições do Palácio do Alvorada: “Não tinha cama no quarto, estava semidestruído aquilo. (...) Não tem nada e muita coisa estragada. A impressão que se dá é que não tinha limpeza”.



➡ Assista ao #Edição18 com @NatuzaNery: https://t.co/bFwcwLpLU9 #GloboNews pic.twitter.com/FHFWWEqcSx — GloboNews (@GloboNews) January 18, 2023

“Si hubiera sabido el viernes que iban a venir 8000 personas [a la plaza de los tres poderes], no habría salido de Brasilia; me fui porque todo estaba en calma”, señaló. El mandatario aprovechó la entrevista para repasar cómo vivió los hechos.

A su vez, sembró suspicacias respecto del rol de los militares en los hechos y remarcó que no actuaron a tiempo para frenar los destrozos. Contó que, en cuanto supo de la invasión, llamó al jefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), el general Marco Edson Gonçalves Días, para preguntar dónde estaban los soldados.

Los miembros de seguridad del Palacio Presidencial de Planalto ingresan al edificio destruido por los partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro CARL DE SOUZA - AFP

” No vi a ningún soldado, solo vi gente entrando, no vi a ningún soldado reaccionar; [ Gonçalves Días] dijo que había llamado a los soldados”, describió. ”Estos soldados no se presentaron, me estaba enojando porque no era posible la facilidad con la que la gente invadía el palacio del presidente de la república”, agregó

Tras esa situación, Lula rememoró que consideró, con el ministro de Justicia, Flávio Dino, llevar adelante una Operación de Ley y Orden (GLO), una atribución que habilita al presidente a recurrir a las fuerzas armadas en caso de agotamiento de los efectivos de seguridad pública. Las operaciones GLO se adoptan en situaciones graves de alteración del orden.

“A democracia é a única possibilidade de a gente construir uma nação forte e soberana”, diz o presidente Lula.



➡ Assista ao #Edição18 com @NatuzaNery: https://t.co/bFwcwLpLU9 #GloboNews pic.twitter.com/1g32pVsDwg — GloboNews (@GloboNews) January 18, 2023

Sin embargo, finalmente desestimó esa posibilidad. Lula optó por hacer una intervención federal en la seguridad pública del Distrito Federal (DF), y nombró al frente del proceso al secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Cappelli. Lula señaló que la medida permitió recuperar el control de las instalaciones más tarde.

“Tuve la impresión de que era el principio de un golpe de estado; tuve la impresión, incluso, de que el personal estaba siguiendo el orden y la orientación que [el expresidente, Jair] Bolsonaro dio durante mucho tiempo”.

En ese sentido, pidió que la Justicia avance sobre quienes estuvieron implicados en los atentados, aunque remarcó que su derecho a “una defensa”. ”De lo contrario, no garantizaríamos la existencia, la supervivencia de la democracia, y con la democracia, no se juega”.

“Esperaba volver con un golpe de Estado”

A lo largo de la entrevista, Lula citó en varias oportunidades y lo acusó de generar las condiciones para que el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia pudieran llevarse adelante.

Lula criticó a Bolsonaro. @karlotagourmet

“Durante mucho tiempo llamó a invadir el Supremo Tribunal Federal, durante mucho tiempo desacreditó al Congreso nacional, durante mucho tiempo llamó a que el pueblo portara armas, decía que eso era la democracia”, expresó.

Además, Lula hizo hincapié en las últimas acciones del exmandatario y de cómo ellas impactaron en los seguidores más radicales. No descartó que Bolsonaro hubiera tenido conocimiento con antelación.

Lula diz que quer conversar sobre despolitização das Forças Armadas. “Eles têm que defender o Estado brasileiro e defender a Constituição, e eu quero conversar com eles abertamente”, diz o presidente.



➡ Assista ao #Edição18 com @NatuzaNery: https://t.co/bFwcwLpLU9 #GloboNews pic.twitter.com/Beo5E8rzhi — GloboNews (@GloboNews) January 18, 2023

”Su decisión de permanecer callado tras perder las elecciones, su decisión de no pasarme la banda [presidencial], de irse a Miami como si huyera por miedo a algo, y su silencio, incluso después de lo ocurrido aquí, me dieron la impresión de que sabía todo lo que estaba pasando, de que tenía mucho que ver con lo que estaba ocurriendo”, afirmó.

No obstante, Lula señaló que “la Justicia” debe determinar el papel de Bolsonaro en los acontecimientos del 8 de enero”. Aún así, sorprendió con una confesión. Afirmó que su “impresión” era que el exmandatario “esperaba volver a Brasil en la gloria de un golpe de Estado”. Por esa razón desestimó una Operación de Ley y Orden (GLO), que involucraba un accionar más concreto de las Fuerzas Armadas. ”Tuve que tomar la decisión política y tomamos la decisión correcta”, dijo.

Con información de Télam

LA NACION