Asesino serial: por primera vez, habló el acusado de matar a su hija, su madre y su hermano

Pablo Damián Grottini, el empleado de una funeraria, de Villa Ramallo, acusado de asesinar a su hermano, a su hija y a su madre, negó haber cometido los crímenes. “No tengo nada que ver”, sostuvo hoy.

“Soy Pablo Damián Grottini, y estoy acusado por haber matado a mi familia, con lo que no tengo nada que ver. Soy inocente”, aseguró hoy en un video difundido por el medio El Norte.

“La señora fiscal [Belén Baños], a partir del 22 de abril de 2022 me culpa de ser un asesino serial. Ella dijo que no tenía dudas, siendo que las cuatro pericias de mi madre salieron bien”, continuó, y reprochó: “Nadie me escucha a mí ni a mi defensor”.

Grottini apuntó que todas las acusaciones en su contra son mentiras. “Son todas mentiras”, reiteró, y subrayó: ”Soy inocente, soy inocente”.

El acusado sigue preso en la Unidad Penitenciaria N°3 de San Nicolás, tal como ordenó la última semana el juez de Garantías de San Nicolás, Román Parodi, quien dictó la prisión preventiva para el imputado.

El acusado de matar a su hija, madre y hermano negó haber cometido los crímenes

Hace dos semanas, la fiscal Belén Baños había solicitado que Grottini sea procesado con prisión preventiva y siga preso. Con la resolución dictada días atrás, el juez de Garantías convalidó el dictamen de la representante del Ministerio Público que consideró al empleado de la funeraria, como presunto responsable de los tres asesinatos.

La sucesión de homicidios quedaron al descubierto el 25 de abril de este año, cuando una médica y una enfermera de la sala de guardia del hospital San Felipe, de San Nicolás comenzaron a sospechar sobre las circunstancias de la muerte de Teresita Di Martino, de 61 años, la madre del imputado.

Ambas profesionales de la salud indicaron que vieron a Grottini con la ropa salpicada y que hallaron en el cajón de la mesita de luz del box N° 3 un medicamento que no le habían recetado en el hospital.

A partir del diálogo entre ambas trabajadoras de salud, recordaron las vidriosas circunstancias en las que falleció Aylén, la hija de 10 años del imputado. Tres días después de la muerte de la madre del imputado, otros trabajadores de la salud aportaron datos sobre el fallecimiento de Gabriel, de 32 años, el hermano del acusado, ocurrido en 2019.

El hermano de Grottini, era guardavidas y no tenía ninguna patología de base que pudiera haber precipitado su muerte. A partir de la muerte de la madre del acusado, los trabajadores de salud relacionaron los tres fallecimientos y hallaron un elemento en común: la presencia del imputado en los tres casos y el hecho de que las víctimas carecían de problemas de salud de base.

Con estos datos, la fiscal decidió indagar a Grottini por los tres homicidios, al considerar que se repitió la mecánica para concretar los homicidios en los tres hechos, en los que el acusado intentó hacer pasar los fallecimientos como provocados por causas naturales cuando, en realidad, eran asesinatos.

Grottini quedó procesado como presunto autor de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía” en perjuicio de su madre y de su hija. Mientras que por el fallecimiento de su hermano, la imputación fue por “homicidio agravado por alevosía”. Además, la fiscal lo acusó de daño, porque un testigo declaró que dos días después de la muerte del hermano vio cuando Grottini mató al perro de la víctima al darle una inyección.