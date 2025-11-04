Video: se supo cómo el uruguayo Pablo Laurta mató al remisero Martín Palacio

El pasado 7 de octubre, minutos antes de las 20 y en la terminal de ómnibus de Concordia, Entre Ríos. Ese día, a esa hora y en ese lugar fue visto por última vez con vida a Martín Sebastián Palacio, el remisero que esa misma noche sería asesinado por Pablo Laurta, acusado y detenido por los femicidios de su expareja y su exsuegra. Las imágenes, transmitidas en exclusiva por LN+, fueron registradas por las cámaras de seguridad de la estación de colectivos.

LN+: Se conocio como Laurta mato al remisero Martin Palacio

En el video se puede ver a Laurta abordar el Toyota Corolla blanco de Palacio, en un contexto distendido y hasta de confianza mutua. El homicida lo había contratado para un traslado que tenía como destino final, supuestamente, la ciudad de Rafaela, en Santa Fe.

Según las investigaciones, Laurta asesinó a Palacio de un tiro en la cabeza. Luego quitarle la vida, el asesino desmembró al remisero. Primero descartó el torso y las piernas en la estación Yeruá, a 35 km de Concordia.

Doble femicidio en Cordoba: dictaron la prision preventiva para Laurta

El mismo modus operandi empleó con la cabeza y los brazos, piezas que arrojó en Rosario del Tala, a poco más de 200 km de Yeruá. Una vez descartado el cadáver de Palacio, Laurta continuó viaje hacia la provincia de Córdoba.

Como pudo saber LN+, las autopsias determinaron que el cráneo del remisero tenía restos de un balazo. Al mismo tiempo, las hipótesis de los investigadores indican que el accionar de Laurta habría estado movilizado por dos cuestiones. Por un lado, que no se lograse identificar el cuerpo de Palacio y por el otro, que no se lo pueda vincular a él con el chofer.

Laurta, de 49 años, actualmente enfrenta un doble procesamiento judicial por el cual se le dictó prisión preventiva en Entre Ríos, por “homicidio criminis causa” por el crimen del remisero.

Pablo Laurta en su trasladado a Córdoba Ministerio de Seguridad Córdoba

En Córdoba, el fiscal Gerardo Reyes también dictó la prisión preventiva por el “homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género” de su ex pareja y el “homicidio calificado por alevosía” de su ex suegra.