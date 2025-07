Asfixia y fractura de cráneo: la autopsia confirmó el homicidio del reconocido historiador en su casa de José C. Paz

“Resultado: muerte por asfixia”. La autopsia determinó que el reconocido historiador bonaerense Alberto Julio Fernández fue asesinado. Lo estrangularon. Además, sufrió una fractura de cráneo y “presentaba una cardiopatía de antigua data que debe de haber acelerado el proceso”.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Fernández, 75 años, había sido encontrado muerto el domingo pasado a la mañana en su casa de José C. Paz por sus vecinos, a quienes les llamó la atención que la puerta de entrada estuviese abierta.

El homicidio es investigado por el fiscal de Malvinas Argentinas Martín Viscovich. El representante del Ministerio Público, con la colaboración de detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Martín de la policía bonaerense, intenta reconstruir las últimas horas de vida de la víctima. El homicidio, según la data de muerte, habría ocurrido la noche del sábado pasado.

Como informó LA NACION , el cuerpo del historiador fue encontrado por sus vecinos del barrio de viviendas municipales Alfonsina Storni ayer a las 11 , a quienes les llamó la atención que la puerta de la casa estuviese abierta. Tocaron timbre y como no hubo respuesta, decidieron entrar.

El cuerpo estaba en el piso de la habitación, junto a la cama, en posición de cúbito ventral (boca abajo). El historiador estaba vestido, pero con el pantalón y la ropa interior bajos.

“Tenía una bufanda en el cuello, pero, a simple vista, no se observaban lesiones”, habían detallado ayer fuentes policiales.

El fiscal Viscovich y los detectives policiales que participan de la investigación, buscan imágenes de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a la persona que estuvo en la casa del historiador y se fue después de dejar la puerta abierta. Sospechan que se trató de un joven, al que Fernández conocía, porque la puerta no estaba forzada.

En principio, el móvil del robo fue descartado. “A simple vista, se podría decir que no faltaba nada de valor. En la casa había una computadora, un aparato de TV, dinero y otros elementos de valor”, dijeron fuentes del caso.

De una primera revisión del domicilio, solo faltaba, en principio, el teléfono celular del historiador. No se descarta que la última persona que estuvo con el historiador se lo haya llevado para evitar que los investigadores pudieran reconstruir los últimos chats enviados y recibidos.

“Solo había desorden en la habitación donde fue encontrado el cuerpo del historiador. En el resto del inmueble todo estaba ordenado. Según le dijeron vecinos al personal policial que llegó tras una llamada al número de emergencias 911, Fernández solía recibir en su casa a hombres en distintos horarios, con los que mantenía relaciones sexuales. Los vecinos dijeron no escuchar gritos o pedidos de auxilio”, dijeron fuentes del caso.

“Profundo dolor”

“El intendente Mario Ishii, con profundo dolor, comunica el fallecimiento y, en nombre de toda la administración municipal, envía las respetuosas condolencias a sus familiares y amigos. Con gran vocación de servicio y compromiso con el desarrollo de nuestra comunidad, durante varios años, se desempeñó como director del Museo Histórico José Altube. Alberto, hombre de fe, era historiador con una verdadera pasión por José C. Paz. Su camino en la historia local comenzó en 1997, casi por casualidad, cuando fue invitado a revisar un libro con Mario Segura Salas. Esa conexión lo llevó a escribir su primer artículo y, desde entonces, el intendente municipal lo incentivó a investigar más sobre la historia de su querida ciudad. Nació y creció en José C. Paz, su amado pueblo al que consideraba su ‘lugar en el mundo’ y, por eso, dedicó incontables horas a desenterrar el pasado y la historia de esta localidad, transformando sus hallazgos en libros, artículos, conferencias y charlas en escuelas y clubes. Su gran deseo era que, lo que construyó cada vecino, fuera conocido por todos", se informó en un comunicado de prensa difundido ayer por la Municipalidad de José C. Paz.

También fue despedido en el perfil de Facebook de la Federación de Entidades de Estudios Históricos de la provincia de Buenos Aires.

— Mario Ishii (@ishiiargentina) July 27, 2025

“Una terrible noticia nos golpea. Falleció el historiador Alberto Julio Fernández Bodue, quien fuera dos veces presidente y dos veces vicepresidente de nuestra Federación de Entidades de Estudios Históricos de la Provincia de Buenos Aires. Fue sacerdote, teólogo, docente, director del Museo Histórico José Altube y fundador de la Universidad Nacional de José C Paz. La historia bonaerense está de luto”, escribió Ariel Bernasconi, el administrador del sitio.