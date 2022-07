Así fue la persecución a toda velocidad entre la Policía y el auto que quedó incrustado bajo un camión en la Panamericana

En horas de la mañana se conoció un primer video de la persecución policial sobre la autopista Panamericana que terminó este viernes con un auto incrustado bajo un camión y tres de sus ocupantes muertos. Las imágenes tomadas por una cámara de seguridad dan cuenta del escape a toda velocidad del vehículo modelo Volkswagen Vento a lo largo de unos 6 kilómetros hasta llegar a altura del kilómetro 33,7 del ramal Campana, donde ocurrió el fatal accidente.

Según fuentes policiales, la acción comenzó cuando, por motivos que no se detallaron hasta el momento, se trató de identificar al auto en la zona de Bancalari. Sin embargo, el conductor “hizo caso omiso y se fugó”. Ante esta situación, se inició una persecución por la colectora que más tarde se trasladó a la autopista Panamericana.

Persecución y tiroteo en Panamericana: tres muertos

La secuencia difundida da cuenta del momento en que el Volkswagen Vento era perseguido por al menos dos patrulleros y evitó detenerse al aproximarse a un móvil estacionado en medio de la autovía en un intento por impedir su avance. Luego de esquivarlo, el auto siguió desplazándose a alta velocidad en dirección a Provincia.

De acuerdo con los voceros, la persecución continuó hasta la altura de Henry Ford, donde a unos 150 metros del peaje troncal quien manejaba perdió el control del vehículo “por circunstancias a establecer” e impactó contra un camión que se encontraba detenido.

Persecución y tiroteo en Panamericana: tres muertos

“Yo estaba durmiendo y me despertó el golpe, me sacó de la cama. Al bajar el vidrio vi al auto metido ahí abajo. Fue a las 4.30 de la mañana aproximadamente”, relató en diálogo con los medios Armando, el chofer del camión, y agregó: “Lo primero que se dijo fue que los venían siguiendo del lado de Bancalari, pero no sé por qué. La Policía venía con la sirena encendida y eran varios móviles”.

Como consecuencia del siniestro fallecieron tres de los cuatro ocupantes del Vento, en tanto que el restante resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona.