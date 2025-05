Así hablaba de su familia Adrián Seltzer, el hombre que apareció acuchillado con su mujer y sus hijos

Bernardo Adrián Seltzer, el padre de la familia de Villa Crespo que fue encontrado muerto con un cuchillo en la mano, había disertado durante el Congreso Argentina Supermercado del Mundo en 2017, donde se refirió a su familia como “uno de los bienes más preciados” que tenía. Según consignó LA NACION, la principal hipótesis apunta a la mujer como autora del crimen.

“Les pongo mis cosas valiosas: esta es una foto de mi familia”, dijo Seltzer, en uno de los principales puntos de su disertación, al tiempo que mostraba una imagen de su esposa, Laura Fernanda Leguizamón, y los hijos de la pareja Ivo e Ian -quienes también fueron encontrados muertos a cuchilladas-. “Tengo dos hijos hermosos, una esposa amorosa, fantástica, que agradezco muchísimo a la vida haberla encontrado”, sumó.

El hombre, de 53 años y egresado de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), era experto en el mercado de granos y se desempeñaba como analista y corredor. Asimismo, asesoraba desde 2001 a Granar S.A., una de las empresas más importantes del rubro.

“¿Qué hago con mi familia, que es uno de los bienes más preciados que tengo?”, se preguntó Seltzer durante su discurso. Y consideró: “Me comporto, como hay que hacerlo para que no me suceda a mí lo que le sucede a la gente de farándula que vemos habitualmente. Que dicen ‘uy, cometí un error, no sabía que me estaban grabando’. Para no correr ese peligro, no corro el riesgo”.

La noticia se conoció este miércoles por la tarde. De acuerdo a lo que informaron fuentes del ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires a LA NACION, la familia fue encontrada cerca de las 13.30 por una empleada doméstica que ingresó al departamento ubicado en la calle Aguirre 295, en el barrio porteño de Villa Crespo.

Las primeras pericias que se realizaron en el lugar descartaron la posibilidad de que se haya tratado de un hecho de inseguridad debido a que las cerraduras no presentaban signos de violencia. De hecho, la mujer que los descubrió entró al inmueble con su propia llave, sin dificultades, y allí fue cuando se encontró con la peor escena: el cuerpo de uno de los menores en el pasillo, otro chico en un cuarto y el cadáver del padre de la familia tendido sobre la cama con un cuchillo en la mano.

En medio del impactante episodio, llamó al 911 e ingresó personal policial. Por su parte, la mamá de los pequeños fue hallada en el baño.

El gran rabino Eliahu Hamra, integrante de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), confirmó la noticia a través de su cuenta de X, donde también se mostró conmocionado por el caso: “Con gran conmoción, recibimos la noticia de que hoy fueron encontrados sin vida Bernardo Adrián Seltzer (53), Laura Fernanda Leguizamón (51), y sus hijos Ian (15) e Ivo (12). El hallazgo se produjo en el departamento en el que habitaban, en la calle Aguirre N° 295″.

“Las autoridades están investigando lo ocurrido para poder esclarecer los hechos. Acompañamos a los seres queridos de la familia en este momento de profundo dolor”, concluyó.

El hecho está siendo investigado por la Policía Científica y la División Homicidios, que se encuentra en el lugar. El caso quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°5, a cargo del Dr. Troncoso.

Quiénes eran los cuatro integrantes de la familia

Bernardo Adrián Seltzer, de 53 años, se recibió en Universidad Argentina de la Empresa (UADE). El padre de la familia trabajaba desde hace más de 20 años en una de las empresas más importantes en el mercado de granos.

Su esposa, Laura Fernanda Leguizamón, de 51 años, mostraba las actividades de sus hijos, logros escolares y viajes familiares en sus cuentas de Facebook e Instagram. De acuerdo a lo que se pudo reconstruir a partir de sus publicaciones en las redes sociales, la pareja se habría conocido en 2005. “18 años del primer café que tomamos”, escribió la mujer el 9 de julio de 2023, junto a una imagen en la que se los puede ver abrazados y vestidos de gala.

El hijo menor del matrimonio, Ivo, de 12 años, había egresado el año pasado de la primaria de la Escuela ORT. En ese entonces, su mamá compartió imágenes de la ceremonia junto a otros familiares. El mayor, Ian, tenía 15 años.